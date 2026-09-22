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Duda Wendling fala sobre mensagens de Rafael Cardoso quando tinha 13 anos

Ex-atriz mirim contou que o ator enviava mensagens temporárias pelo Instagram e que sua mãe percebeu o teor das conversas

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 23:15

Duda Wendling relembra mensagens que recebeu de Rafael Cardoso quando tinha 13 anos Crédito: Reprodução

Duda Wendling voltou a falar sobre uma situação que viveu ainda na adolescência e que envolveu mensagens recebidas de Rafael Cardoso pelo Instagram. Em entrevista a Daniela Albuquerque no Sensacional, da RedeTV!, exibida na segunda-feira (21), a ex-atriz mirim contou que tinha entre 13 e 14 anos quando recebeu os contatos do ator.

Segundo Duda, sua mãe ainda tinha acesso à conta da filha por uma questão de segurança. Foi justamente ela quem percebeu as mensagens enviadas por Rafael em modo temporário. A atriz afirmou que não costumava abrir os contatos porque considerava estranho receber mensagens de um homem mais velho que ela conhecia desde a infância.

Os dois haviam trabalhado juntos na novela ‘A Vida da Gente’, quando Duda tinha apenas 6 anos e Rafael interpretava seu tio na trama. Anos depois, o contato pelo Instagram acabou chamando a atenção da mãe da jovem.

Em um dos episódios relatados por Duda, Rafael teria perguntado “Você tá sozinha agora?” e solicitado que ela enviasse uma foto para comprovar que não havia ninguém com ela no quarto. A atriz contou que foi a mãe quem decidiu responder para entender a situação.

“O Rafael chegou a me mandar mensagem no modo temporário algumas vezes. E aí uma dessas vezes a minha mãe viu. Eu nem vi. Eu não abria, porque para mim não era interessante abrir uma mensagem de um cara que era mais velho. Não fazia sentido”, relatou Duda, conforme publicado pelo Purepeople.

Duda diz que situação foi desconfortável

A ex-atriz mirim afirmou que não recebeu uma proposta explícita, mas considerou o contato inadequado para aquele momento. Em relato anterior, ela também havia dito que as mensagens não tinham conteúdo abertamente sexual, mas que o contexto era desconfortável por ela ser menor de idade.

Na nova entrevista, Duda explicou ainda que recebia contatos de homens mais velhos por ter crescido sob exposição pública e destacou a importância de a mãe acompanhar suas redes sociais naquela época.