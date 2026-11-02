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Dudu Nobre tem carro roubado após show no Rio; motorista foi rendido por criminosos

Motorista do cantor foi rendido por dois homens armados em uma moto na saída de um clube no Andaraí; ninguém ficou ferido

Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 20:12

Dudu Nobre pausa agenda após diagnóstico de pneumonia Crédito: Reprodução

O cantor Dudu Nobre teve o carro roubado na noite de domingo (1º), após uma apresentação no Clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. Dois homens armados, que estavam em uma motocicleta, abordaram o motorista do artista e fugiram com o veículo. O automóvel foi localizado pouco tempo depois, abandonado em uma rua próxima.

No momento do assalto, Dudu se apresentava em uma roda de samba no clube. O motorista aguardava na entrada do estabelecimento quando foi surpreendido pelos criminosos. Tanto ele quanto o cantor saíram ilesos.

Dudu Nobre 1 de 13

Em entrevista ao g1, Dudu contou como soube do ocorrido. “Eu estava cantando e renderam o motorista que estava parado na porta. Os caras passaram de moto, o renderam e levaram o carro. Mas depois acharam o carro na rua”, relatou.