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Dulce María lamenta morte de Lua Blanco, a Roberta de Rebelde no Brasil: ‘Voe alto, Lua bonita’

Atriz mexicana, que interpretou a personagem na versão original da novela, disse estar em choque com a morte da artista brasileira, aos 39 anos, após um câncer

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:17

Dulce María lamentou a morte de Lua Blanco, a Roberta da versão brasileira de Rebelde
Dulce María lamentou a morte de Lua Blanco, a Roberta da versão brasileira de Rebelde Crédito: Reprodução

Dulce María lamentou a morte da atriz e cantora Lua Blanco, conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde. A artista morreu neste domingo (18), aos 39 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

A atriz mexicana, que viveu Roberta na versão original da novela, exibida entre 2004 e 2006, publicou uma homenagem à brasileira no Instagram. Dulce contou que teve a oportunidade de conhecê-la e gravar ao seu lado.

“Completamente em choque. Tive a oportunidade de conhecê-la e gravar juntas, sinto muitíssimo”, escreveu. Na mensagem, ela também desejou força aos familiares, amigos e fãs da artista. “Voe alto, Lua bonita”, completou.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Lua ganhou projeção nacional ao interpretar Roberta Messi na adaptação brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012. Além da atuação, ela integrou a banda formada a partir da novela, que conquistou uma legião de fãs no país.

Carreira na televisão, no teatro e na música

Nascida em São Paulo, Lua Blanco era filha do músico Billy Blanco Jr. e da professora e musicista Maria Claudia Blanco. Neta do compositor Billy Blanco, ela iniciou sua trajetória artística ainda adolescente, com apresentações musicais ao lado do grupo Família Blanco.

Em 2008, estreou no teatro com a peça Romeu e Isolda e participou da novela Três Irmãs, da TV Globo. Depois do sucesso de Rebelde, acumulou trabalhos em produções como Malhação e A Força do Querer, além de projetos nos palcos.

Em 2016, lançou o álbum solo Mão no Sonho. Anos depois, em 2023, passou a integrar o projeto musical Órbita, ao lado de André Sigaud e Rique Meirelles, com uma sonoridade que mistura pop rock e elementos eletrônicos.

A morte da artista provocou manifestações de carinho de admiradores e colegas, que lembraram sua trajetória na televisão e na música brasileira.

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