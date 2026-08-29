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Dupla com Pepê, Neném anuncia separação após 14 anos de relacionamento com influenciadora

Cantora e empresária são mães de uma filha e comunicaram a decisão em uma publicação conjunta nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:54

Neném e Thais Baptista anunciaram término nas redes Crédito: Reprodução

Chegou ao fim o relacionamento de Neném, da dupla com Pepê, e Thais Baptista. As duas anunciaram a separação nesta sexta-feira, em uma publicação conjunta nas redes sociais, e afirmaram que a decisão foi tomada depois de “muitas conversas e reflexões”.

O casal compartilhou uma trajetória de 14 anos e, durante esse período, construiu uma família. Na despedida, Neném e Thais ressaltaram que o término não apaga a história que viveram juntas nem os momentos que marcaram a relação.

“Foram 14 anos de uma história que faz parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas. Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela. Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, escreveram.

Influenciadora Thais Baptista tinha relacionamento com Neném 1 de 13

As duas não revelaram o motivo da separação e pediram que a decisão fosse respeitada. Na publicação, Neném e Thais também afirmaram que não há necessidade de que outras pessoas escolham lados ou tentem encontrar explicações além das que foram apresentadas.

“Seguimos com respeito, maturidade e, principalmente, desejando o melhor uma para a outra”, afirmaram. As duas também destacaram que continuarão próximas por causa da filha, apontada por elas como o “bem mais precioso” que construíram juntas.

“Vamos levar conosco momentos bons e risos, e união, afinal temos o nosso bem mais precioso: nossa filha!”, escreveram. Ao final, Neném e Thais reforçaram que, apesar da mudança na relação, pretendem preservar as boas lembranças dos anos que passaram juntas.