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Dupla com Pepê, Neném anuncia separação após 14 anos de relacionamento com influenciadora

Cantora e empresária são mães de uma filha e comunicaram a decisão em uma publicação conjunta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:54

Neném e Thais Baptista anunciaram término nas redes
Neném e Thais Baptista anunciaram término nas redes Crédito: Reprodução

Chegou ao fim o relacionamento de Neném, da dupla com Pepê, e Thais Baptista. As duas anunciaram a separação nesta sexta-feira, em uma publicação conjunta nas redes sociais, e afirmaram que a decisão foi tomada depois de “muitas conversas e reflexões”.

O casal compartilhou uma trajetória de 14 anos e, durante esse período, construiu uma família. Na despedida, Neném e Thais ressaltaram que o término não apaga a história que viveram juntas nem os momentos que marcaram a relação.

“Foram 14 anos de uma história que faz parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas. Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela. Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, escreveram.

Influenciadora Thais Baptista tinha relacionamento com Neném

Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
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Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
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Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais
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Influenciadora tinha relacionamento com Neném por Reprodução/Redes Sociais

As duas não revelaram o motivo da separação e pediram que a decisão fosse respeitada. Na publicação, Neném e Thais também afirmaram que não há necessidade de que outras pessoas escolham lados ou tentem encontrar explicações além das que foram apresentadas.

“Seguimos com respeito, maturidade e, principalmente, desejando o melhor uma para a outra”, afirmaram. As duas também destacaram que continuarão próximas por causa da filha, apontada por elas como o “bem mais precioso” que construíram juntas.

“Vamos levar conosco momentos bons e risos, e união, afinal temos o nosso bem mais precioso: nossa filha!”, escreveram. Ao final, Neném e Thais reforçaram que, apesar da mudança na relação, pretendem preservar as boas lembranças dos anos que passaram juntas.

“Foram 14 anos. Uma vida construída juntas. E, apesar de hoje seguirmos caminhos diferentes, levaremos conosco tudo de bonito que vivemos”, concluíram.

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