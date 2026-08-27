NOVELA DAS 6

Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

Com gravações iniciadas em São Paulo, trama de Mario Teixeira e Allan Fiterman tem estreia prevista para novembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:20

Dira Paes, Mateus Solano e Daniel de Oliveira, elenco de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Globo/ Beatriz Damy

A TV Globo deu início às gravações de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 18h com estreia prevista para novembro. Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, mesma dupla responsável por 'Mar do Sertão' e 'No Rancho Fundo', a produção teve seus primeiros trabalhos rodados em São Paulo após uma rodada de workshops e leitura de texto com o elenco nos Estúdios Globo.

Workshop com autores, diretores, elenco de 'Lá na Minha Terra' 1 de 5

A narrativa é centrada na força de Rosenda (Dira Paes), uma mulher batalhadora da cidade fictícia de Lavra Seca, no Nordeste. Há mais de 15 anos, seu marido, Severino (Daniel de Oliveira), partiu rumo a São Paulo prometendo melhorar a vida da família, mas nunca mais deu notícias. Sozinha, ela criou cinco filhos com o sustento de uma criação de cabras em terras arrendadas pelo coronel Almerindo Mourão (Mateus Solano), fazendeiro apaixonado por ela.

A virada da história ocorre quando Rosenda decide viajar para a capital paulista para desvendar o mistério do desaparecimento. Na metrópole, Severino adotou a identidade de Cesário, tornou-se um empresário da região da Faria Lima e construiu uma nova vida ao lado da milionária Ismália (Camila Morgado) e da filha Alice (Giulia Benite). A descoberta da farsa coloca frente a frente os dois mundos e desencadeia um embate entre o passado esquecido e o presente de aparências.