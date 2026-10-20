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Duquesa será a primeira mulher a se apresentar no Festival HIT, que completa cinco anos em Salvador

Rapper se junta a Matuê, Orochi e Filipe Ret na edição de cinco anos do festival, marcada para 5 de dezembro, no Wet Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:00

Duquesa será a primeira mulher a integrar a programação do Festival HIT Crédito: Divulgação

A rapper Duquesa fará história na programação do Festival HIT ao se tornar a primeira mulher a integrar o line-up do evento. A edição comemorativa de cinco anos está marcada para 5 de dezembro, no Wet Salvador, com uma programação dedicada ao rap, trap e funk nacional.

A participação da artista marca uma mudança na trajetória do festival, que reúne nomes de destaque da música urbana brasileira. Duquesa dividirá o palco com artistas como Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Cabelinho, TZ da Coronel, Wiu, Alee e Brandão.

Em ascensão no rap nacional, Duquesa representa a presença feminina em um espaço historicamente ocupado por homens. Sua estreia na programação do HIT amplia a diversidade de vozes da edição e marca um momento simbólico para o evento, que chega à quinta edição em 2026.

Além das apresentações, o público poderá escolher entre diferentes setores para acompanhar a festa, incluindo Arena, Área VIP Open Bar, Backstage e Lounges. A organização prepara uma edição especial para celebrar os cinco anos do festival e reforçar sua presença no calendário de entretenimento de Salvador.

Os ingressos estarão disponíveis nos pontos físicos Mahalo Shop e Wave Beach, além dos canais oficiais de venda do evento.

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