ASTROLOGIA

Duvidaram do potencial deles? 5 signos podem dar a volta por cima e conquistar muito mais hoje (17 de outubro)

Quem estava cansado de bater na mesma tecla pode encontrar coragem para avançar, tirar planos do papel e provar que ainda tem muito a conquistar

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

Sabe quando parece que você chegou ao seu limite, mas, no fundo, sente que ainda pode ir muito mais longe? Neste sábado, 17 de outubro, cinco signos podem perceber que não precisam aceitar as expectativas dos outros como se fossem verdades definitivas. A data é associada à numerologia dos números 10 e 17, ligados, respectivamente, a novos marcos e ao progresso com apoio espiritual.

A proposta é transformar essa motivação em movimento concreto. Em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, esses signos podem encontrar disposição para tomar decisões, desenvolver novas ideias e construir algo que continue dando resultados no futuro. Para alguns, a conquista será pessoal; para outros, poderá envolver projetos, aprendizado e mudanças na maneira de enxergar o próprio potencial. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries não costuma esperar que alguém autorize seus próximos passos, e neste sábado essa determinação pode ficar ainda mais evidente. O signo pode recuperar o entusiasmo para perseguir objetivos importantes e perceber que os obstáculos que pareciam enormes não são motivos suficientes para desistir. A disposição para agir também ajuda a transformar ideias antigas em iniciativas concretas.

Dica cósmica: não gaste energia tentando convencer todo mundo de que você é capaz. Concentre-se em avançar e deixe os resultados falarem por você.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem

Virgem pode perceber que chegou a hora de ir além do nível em que outras pessoas acreditavam que ele deveria permanecer. Uma meta profissional ou pessoal que parecia distante pode voltar a parecer possível, especialmente quando o signo reconhece as próprias habilidades e deixa de se limitar ao que já conhece.

Além de buscar uma conquista individual, Virgem pode desenvolver ideias e caminhos que também sirvam de inspiração para outras pessoas. O importante será não confundir prudência com medo de crescer.

Dica cósmica: não aceite como definitivo o limite que alguém colocou em você. Avalie suas possibilidades e dê o próximo passo com confiança.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode sentir vontade de crescer de maneira consistente, sem se contentar com resultados passageiros. O signo tende a olhar para o futuro e pensar no que precisa começar agora para colher frutos mais adiante. Projetos que exigem paciência, dedicação e planejamento podem ganhar prioridade.

A conquista não precisa acontecer de uma hora para outra. Para Escorpião, o avanço mais importante pode ser justamente perceber que está construindo algo sólido, capaz de continuar evoluindo com o tempo.

Dica cósmica: pense além do resultado imediato. Escolha uma meta que realmente importa e organize os passos necessários para alcançá-la.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode surpreender quem acredita que o signo nunca consegue manter o foco em um único objetivo por muito tempo. Depois de decidir o que realmente deseja, a tendência é demonstrar mais disposição para permanecer no caminho e acompanhar o desenvolvimento dos próprios planos até o fim.

Esse compromisso também pode revelar uma mudança interna importante. Em vez de abandonar tudo quando surgem dificuldades, Sagitário pode perceber que vale a pena insistir em algo que já conquistou espaço em sua vida.

Dica cósmica: não desista de um plano só porque ele exige mais tempo do que você imaginava. Persistência também pode ser uma forma de liberdade.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode encontrar uma maneira de romper barreiras por meio de novas ideias e perspectivas. O signo pode sentir vontade de questionar opiniões rígidas, compartilhar conhecimentos e mostrar que existem outras formas de interpretar uma situação. Uma conversa ou um projeto pode ajudar a ampliar a visão de pessoas que antes não estavam abertas a mudanças.

O avanço mais importante talvez não seja convencer todo mundo, mas descobrir como transformar uma ideia inovadora em algo que outras pessoas também possam aproveitar.

Dica cósmica: defenda suas ideias com clareza, mas esteja disposto a ouvir. Uma boa troca pode levar você ainda mais longe.