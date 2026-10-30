É fã de Stella Artois? Marca prepara ações especiais no Costa do Sauípe Open, na Bahia

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:33
A Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia, vai receber uma semana de disputas de tênis e experiências para o público a partir de 1º de novembro. O Costa do Sauípe Open, torneio do circuito ATP Challenger 125, terá patrocínio da Stella Artois, que prepara espaços próprios para receber os visitantes durante a competição, marcada até o dia 8.
A cerveja terá bares na área VIP e na Vila do evento. A marca também distribuirá leques para o público acompanhar as partidas e promoverá uma degustação de Stella Pure Gold no resort. A proposta é aproveitar a movimentação em torno do campeonato para aproximar o público da marca fora das quadras.
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A presença na Bahia faz parte de uma agenda mais ampla da Stella Artois no tênis. A marca mantém parceria com o ATP Tour até 2028 e também está associada a torneios como Wimbledon e Roland-Garros.
“Stella Artois vem construindo uma relação com o tênis por meio de projetos consistentes e de longo prazo. Enxergamos muita afinidade entre o Costa do Sauípe Open e o caminho que estamos construindo para a marca no universo de Cultura & Sofisticação. Estar presente no torneio nos permite avançar na estratégia e celebrar os encontros que acontecem dentro e fora das quadras”, afirma Camila Fischmann, diretora de marketing de Stella Artois.
Mercado de cervejas premium
O patrocínio ocorre em um momento de expansão do segmento premium da Ambev. Segundo dados divulgados pela companhia, o volume de vendas desse portfólio cresceu 19% no terceiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior.