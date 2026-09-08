NOVELA

É hoje! Ao ver Dora com seu sobrinho na cama, Ademir surta, parte para a porrada e briga terá até raquete em 'Quem Ama Cuida'

Sequência terá armação de Adriana, invasão ao apartamento e muita confusão

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:00

Ademir, Dora e André Crédito: Reprodução

Ademir (Dan Stulbach) terá uma surpresa nada agradável nos próximos capítulos de "Quem Ama Cuida". O advogado vai invadir o apartamento e flagrar Dora (Mariana Ximenes) e André (Henrique Barreira), seu sobrinho, na cama. A descoberta terminará em uma grande confusão.

O flagrante fará parte do plano de vingança de Adriana (Leticia Colin). Ela pedirá que Lyris (Pri Helena) entre em contato com Ademir e avise que Dora está em casa acompanhada do amante. A garçonete ainda entregará ao advogado a senha da porta do apartamento.

Dora e André vivem romance quente em Quem Ama Cuida 1 de 6

Com acesso ao imóvel, Ademir entrará no local e encontrará Dora e André no maior amasso na cama. Chocado com o que vê, ele perderá o controle e partirá para cima do sobrinho.

A sequência terá troca de ofensas e uma briga coreografada entre os personagens. Segundo Dan Stulbach, até uma raquete será usada durante a confusão. "Essa cena tem raiva e, ao mesmo tempo, tem amor, desejo de não entender, incertezas... A briga foi toda coreografada, inclusive com uma raquete", adiantou o ator.

O objeto ainda terá um significado especial para quem acompanha a carreira de Dan Stulbach. A raquete faz referência a Marcos, personagem interpretado por ele em "Mulheres Apaixonadas", de 2003. Na trama, Marcos utilizava uma raquete para agredir Raquel, vivida por Helena Ranaldi.

"Pra mim, é uma alegria relembrar Marcos e sua raquete. Ele foi um personagem tão especial pra mim!", afirmou Stulbach.

Após Ademir avançar contra André, Dora entrará no meio da confusão. Ela impedirá que o confronto continue e deixará claro que sua relação com Ademir terminou, expulsando-o do apartamento.