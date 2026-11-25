MENSAGEM DO DIA

É hora de respirar fundo e manter a calma: tire sua sorte do dia desta quarta (25 de novembro)

Jornal CORREIO traz uma mensagem do dia para você

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:30

É de extrema importância manter a calma, paciência, e sobretudo resiliência para lidar com os problemas Crédito: Shutterstock | Portal EdiCase

Às vezes parece que a vida é uma avalanche de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Demandas de trabalho, faculdade, relacionamento, relações familiares complicadas e muitos outros acontecimentos marcam a fase da vida de muitas pessoas.

Nesses momentos parece que vamos ser engolidos, mas é de extrema importância manter a calma, paciência, e sobretudo resiliência para lidar com os problemas, para celebrar o que está por vir.

Sorte do dia 1 de 5