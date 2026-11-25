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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:30
Às vezes parece que a vida é uma avalanche de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Demandas de trabalho, faculdade, relacionamento, relações familiares complicadas e muitos outros acontecimentos marcam a fase da vida de muitas pessoas.
Nesses momentos parece que vamos ser engolidos, mas é de extrema importância manter a calma, paciência, e sobretudo resiliência para lidar com os problemas, para celebrar o que está por vir.
Sorte do dia
A sorte do dia desta quarta-feira (25) ressalta que é momento de respirar fundo, olhar para o passado, ver tudo que construiu até aqui, e que ainda irá construir. Se orgulho, siga em frente e mantenha a calma!