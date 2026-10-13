APAIXONADA

É o amor! Ivete Sangalo protagoniza beijão com namorado durante show; veja vídeo

Vídeo que circula nas redes sociais mostra Ivete protagonizando momento de carinho e afeto com o empresário Thiago Maia

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 00:34

Ivete Sangalo e Tiago Maia em show da cantora em Fortaleza Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo está vivendo o amor em voz alta! A cantora baiana protagonizou um beijão no namorado, o empresário Tiago Maia, durante um show do projeto Clareou, realizado no último sábado (10), em Fortaleza.

Em um momento do show, Ivete desceu do palco enquanto cantava “Em Busca da Minha Sorte” para um momento de carinho com o produtor musical, que estava nos bastidores da apresentação.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

No momento, a cantora caminhou até a lateral do palco e se aproximou do empresário, que estava atento aos movimentos da cantora.