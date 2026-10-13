É o amor! Ivete Sangalo protagoniza beijão com namorado durante show; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 00:34
Ivete Sangalo está vivendo o amor em voz alta! A cantora baiana protagonizou um beijão no namorado, o empresário Tiago Maia, durante um show do projeto Clareou, realizado no último sábado (10), em Fortaleza.
Em um momento do show, Ivete desceu do palco enquanto cantava “Em Busca da Minha Sorte” para um momento de carinho com o produtor musical, que estava nos bastidores da apresentação.
Ivete Sangalo e Tiago Maia
No momento, a cantora caminhou até a lateral do palco e se aproximou do empresário, que estava atento aos movimentos da cantora.
Ivete chamou atenção do público ao abraçar Tiago e trocar beijos, enquanto falava ao pé do ouvido do empresário.