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É o amor! Ivete Sangalo protagoniza beijão com namorado durante show; veja vídeo

Vídeo que circula nas redes sociais mostra Ivete protagonizando momento de carinho e afeto com o empresário Thiago Maia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 00:34

Ivete Sangalo e Tiago Maia em show da cantora em Fortaleza
Ivete Sangalo e Tiago Maia em show da cantora em Fortaleza Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo está vivendo o amor em voz alta! A cantora baiana protagonizou um beijão no namorado, o empresário Tiago Maia, durante um show do projeto Clareou, realizado no último sábado (10), em Fortaleza.

Em um momento do show, Ivete desceu do palco enquanto cantava “Em Busca da Minha Sorte” para um momento de carinho com o produtor musical, que estava nos bastidores da apresentação.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
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Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

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No momento, a cantora caminhou até a lateral do palco e se aproximou do empresário, que estava atento aos movimentos da cantora.

Ivete chamou atenção do público ao abraçar Tiago e trocar beijos, enquanto falava ao pé do ouvido do empresário.

Tags:

Ivete Sangalo Ivete Sangalo E Tiago Maia Tiago Maia

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