É o Tchan é confirmado no Ivete Clareou em Salvador; veja data e ingressos

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:05
O É o Tchan está confirmado na segunda edição do Ivete Clareou em Salvador, marcada para o dia 14 de novembro, no Wet Salvador, na Paralela. O anúncio foi feito por Ivete Sangalo nesta quarta-feira (28).
Além do grupo baiano, o evento terá participação do cantor carioca Yan, destaque da nova geração do pagode. Os artistas se juntam aos baianos Diggo e Uel, vencedor do reality musical Estrela da Casa, da TV Globo.
A turnê Ivete Clareou celebra a relação de Ivete com o samba e o pagode, ritmos presentes em sua formação musical desde a infância. No repertório, a cantora revisita obras de artistas como Clara Nunes, Alcione e Demônios da Garoa, além de apresentar músicas inéditas do projeto e sucessos de sua carreira.
Bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio
O espetáculo tem palco 360 graus, com apresentação pensada para aproximar a artista do público em diferentes pontos do espaço.
Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse, a partir de R$ 145, mais taxa de serviço. A compra pode ser feita pelo site oficial de vendas.