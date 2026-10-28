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É o Tchan é confirmado no Ivete Clareou em Salvador; veja data e ingressos

Grupo baiano se junta a Yan, Diggo e Uel na festa marcada para 14 de novembro, no Wet Salvador, com ingressos a partir de R$ 145

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:05

Grupo baiano se junta a Yan, Diggo e Uel no Clareou
Grupo baiano se junta a Yan, Diggo e Uel no Clareou Crédito: Reprodução

O É o Tchan está confirmado na segunda edição do Ivete Clareou em Salvador, marcada para o dia 14 de novembro, no Wet Salvador, na Paralela. O anúncio foi feito por Ivete Sangalo nesta quarta-feira (28).

Além do grupo baiano, o evento terá participação do cantor carioca Yan, destaque da nova geração do pagode. Os artistas se juntam aos baianos Diggo e Uel, vencedor do reality musical Estrela da Casa, da TV Globo.

A turnê Ivete Clareou celebra a relação de Ivete com o samba e o pagode, ritmos presentes em sua formação musical desde a infância. No repertório, a cantora revisita obras de artistas como Clara Nunes, Alcione e Demônios da Garoa, além de apresentar músicas inéditas do projeto e sucessos de sua carreira.

Bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio

Sofia Chaves, Bento Sangalo, Ivete Sangalo, Tiago Maia e Cynthia Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo com a tia, Ivete Sangalo, no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Cynthia Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Cynthia Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
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Sofia Chaves, Bento Sangalo, Ivete Sangalo, Tiago Maia e Cynthia Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram

O espetáculo tem palco 360 graus, com apresentação pensada para aproximar a artista do público em diferentes pontos do espaço.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse, a partir de R$ 145, mais taxa de serviço. A compra pode ser feita pelo site oficial de vendas.

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