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Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:27
A Resenha do Mumu vai ganhar reforço baiano em sua passagem por Salvador. O cantor Mumuzinho anunciou Escandurras e É o Tchan como convidados da edição especial que celebra os dez anos do projeto. O evento será realizado no dia 29 de novembro, na Arena Caminho das Árvores.
Conhecido por sucessos do pagode e do samba, Escandurras promete levar ao palco a identidade musical baiana. Já o É o Tchan chega com um repertório que atravessa gerações, incluindo hits como “Segure o Tchan”, “Dança do Bumbum” e “Pau que Nasce Torto”.
A programação também terá Noelson do Cavaco, responsável pelo show de abertura da festa.
Com uma proposta de roda de samba entre amigos, a Resenha do Mumu se consolidou ao longo de uma década como um dos projetos de Mumuzinho. Segundo a organização, a iniciativa já reuniu mais de 350 mil espectadores e agora percorre diferentes cidades com a turnê comemorativa.
A edição na capital baiana é realizada pela Salvador Produções e promete reunir samba, pagode e música baiana em uma noite de celebração.
SERVIÇO
Evento: Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos
Data: 29 de novembro
Local: Arena Caminho das Árvores, Salvador
Atrações: Mumuzinho, Escandurras e É o Tchan
Abertura: Noelson do Cavaco
Ingressos: disponíveis pelo BaladApp e nas lojas Ticketmaster dos shoppings da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia.