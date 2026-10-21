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É oficial: Glee vai voltar após 11 anos; veja o que já se sabe sobre a nova versão

Disney+ e Hulu encomendaram novos episódios da série musical, que terá roteiro do cocriador Ryan Murphy

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:46

Glee vai ganhar nova versão após 11 anos Crédito: Divulgação

A série musical Glee vai ganhar uma nova versão. O Disney+ e o Hulu encomendaram oficialmente um reboot da produção, que se tornou um fenômeno cultural entre 2009 e 2015. O projeto será produzido pela 20th Television, mas ainda não teve detalhes sobre elenco ou previsão de estreia divulgados.

A novidade foi confirmada após o cocriador Ryan Murphy revelar que havia concluído o roteiro da nova versão, desenvolvido ao lado de seus colaboradores Brad Falchuk e Ian Brennan. Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, o roteirista contou que conversou com cerca de dez integrantes do elenco original sobre a possibilidade de retorno.

Naya Rivera, a Santana de Glee 1 de 21

"É muito doce, e todos tinham muitas perguntas, mas estavam muito entusiasmados com a ideia", afirmou Murphy.

Ainda não há confirmação sobre quais atores participarão dos novos episódios. Lea Michele, intérprete de Rachel Berry na série original, já demonstrou interesse em voltar ao projeto. Em entrevista ao E! News, a atriz declarou: "Eu amo Glee. Sempre vou amar Glee. Amo Ryan Murphy. A série tem um lugar muito especial no meu coração. Eu seguirei Ryan para onde quer que ele vá".

Chris Colfer, que interpretou Kurt Hummel, também comentou a possibilidade de um reboot em entrevista ao Bustle. O ator ponderou que a retomada seria complicada após a morte de Naya Rivera, que viveu Santana Lopez, mas não descartou a participação.

Currently gleeking out! https://t.co/ckV50OCQ5s — GLEE (@gleeofficial) October 21, 2026

Como foi a série original?

Exibida pela Fox durante seis temporadas, entre 2009 e 2015, Glee acompanhava estudantes da William McKinley High School, em Lima, Ohio, que faziam parte do coral New Directions. A trama misturava comédia, drama adolescente e apresentações musicais, abordando temas como sexualidade, racismo, deficiência e saúde mental.

A produção também ficou conhecida pelas versões de músicas famosas, como "Don't Stop Believin'", "Teenage Dream", "River Deep, Mountain High" e "Smooth Criminal". Mesmo após o encerramento, a trilha sonora continua atraindo público e registra uma média de 4,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O elenco incluía Lea Michele, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr. e Chord Overstreet, entre outros.

Cory Monteith, o Finn Hudson de Glee 1 de 12

Ao longo de sua trajetória, Glee conquistou seis prêmios Emmy. A série também ficou marcada pelas mortes de integrantes do elenco: Cory Monteith morreu em 2013, aos 31 anos, e Mark Salling morreu em 2018. Naya Rivera morreu em 2020, aos 33 anos, após se afogar em um lago na Califórnia enquanto salvava o filho, que estava na água.