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'É pau mandado sim': padre rouba a cena em casamento ao mandar noivo priorizar a esposa

Declaração descontraída feita durante cerimônia em Camboriú divertiu internautas nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 19:57

Padre dá conselho a noivo durante cerimônia e viraliza nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Um casamento realizado em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, ganhou repercussão nas redes sociais por um motivo inusitado. O vídeo da cerimônia alcançou milhões de pessoas ao registrar o momento em que o padre aconselha o noivo a ser “pau-mandado” da esposa.

Embora o casal Kadu Gomes e Kelly Eduarda Perin não trabalhe com a criação de conteúdo, os vídeos do casamento ganharam grande alcance. O trecho com o conselho do pároco ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações e acumulou mais de 400 mil curtidas.

Kadu Gomes e Kelly Eduarda Perin se casam e declaração do padre viraliza nas redes sociais 1 de 4

A celebração ocorreu em junho. No vídeo, o sacerdote pergunta a Kadu se ele costuma jogar futebol ou fazer churrasco com os amigos e questiona se os colegas estavam presentes na igreja. Na sequência, direciona um recado ao grupo.

“Se vocês mandarem mensagem chamando para fazer alguma coisa e ele disser ‘não, porque a minha mulher tem outro compromisso’, respeitem, sem piada”, disse aos amigos do noivo.

Logo depois, arrancou risos dos convidados ao brincar com a dinâmica do matrimônio: “É pau-mandado sim, levanta a cabeça e diz com orgulho. Mas é verdade, ele tá casando hoje”.

O momento descontraído continuou quando o celebrante destacou que, após a união, a dinâmica se torna comum a todos os maridos. “Que homem ainda luta contra essa coisa de não ser pau-mandado? Todos são”, declarou. O religioso ainda se incluiu como exemplo ao declarar: “Até o padre. A gente é pau-mandado também”.

Nos comentários, as reações do público se dividiram entre concordar com o padre ou ironizar a situação.

“A mulher deu 100 pila pro padre antes da cerimônia”, ironizou um usuário. "Mais um guerreiro abatido", disse outro.