DIAS INTENSOS, VERÃO

E se faltar voz em cima do trio? Veja como os cantores de Axé se preparam para o Carnaval?

Artistas seguem uma rotina de manutenção vocal, com práticas personalizadas e acompanhamento especializado

Com a chegada do Carnaval, os cantores e cantoras se preparam para um dos períodos mais intensos de suas carreiras. Serão longos dias de apresentações, shows consecutivos e a necessidade de manter a voz em perfeitas condições. Para garantir que a voz seja preservada sem comprometer a saúde das pregas vocais, é essencial seguir uma rotina de manutenção vocal, com práticas personalizadas e acompanhamento especializado.

A suplementação personalizada desempenha papel importante nos cuidados vocais. "Para que o cantor consiga entregar o máximo de sua performance durante o carnaval, é necessário um acompanhamento nutricional especializado, com exames de sangue e bioimpedância, para traçar o perfil metabólico e ajustar a suplementação conforme as necessidades específicas da pessoa", explica.

"Portanto, o segredo para o sucesso do cantor no carnaval não está apenas na técnica vocal, mas também na manutenção contínua e no respeito aos limites do corpo e da voz", conclui Erica.