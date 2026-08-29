FILME DO DIA

E se você descobrisse que é capaz de mudar a própria história? Conheça 'Matilda', dica de filme do dia (29 de agosto)

Confira dica de filme do dia que pode ser encontrado na Netflix

Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00

Filme do dia guarda uma grande lição Crédito: Reprodução

E se uma criança descobrisse que é capaz de enfrentar até os adultos que tentam impedi-la de ser feliz? Essa é a premissa de “Matilda”, clássico que marcou gerações ao acompanhar uma menina extremamente inteligente que encontra na leitura e no conhecimento uma forma de transformar a própria realidade. Com humor, fantasia e personagens inesquecíveis, o filme continua sendo uma opção para quem procura uma história leve e divertida para assistir em família.

No longa, Matilda Wormwood (Mara Wilson) é uma criança brilhante de apenas seis anos, que cresceu em meio a pais grosseiros e ignorantes. Seu pai Harry (Danny DeVito) trabalha como vendedor de carros, enquanto que sua mãe Zinnia (Rhea Perlman) é dona de casa. Ambos ignoram a filha, a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola.

'Matilda' 1 de 8

Desta forma Matilda fica sempre em casa ou na livraria, onde costuma estimular sua imaginação. Após uma série de estranhos eventos ocorridos em casa, quando Matilda descobre que possui poderes mágicos, Harry resolve enviá-la à escola. O local é controlado com mão de ferro pela diretora Agatha Trunchbull (Pam Ferris), o que faz com que Matilda apenas se sinta bem ao lado da professora Honey (Embeth Davidtz), que tenta ajudá-la o máximo possível.

Mais do que uma história sobre uma menina com poderes especiais, Matilda lembra que conhecimento, coragem e gentileza também podem ser formas de força. A personagem mostra que, mesmo quando não podemos escolher as circunstâncias em que vivemos, podemos encontrar maneiras de mudar o nosso próprio caminho.