MENSAGEM DO DIA

É tempo de abrir espaço para o novo e deixar o passado para trás: tire sua sorte do dia desta quinta (27 de novembro)

Jornal CORREIO traz uma mensagem do dia para você

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:30

Confira mensagem de hoje Crédito: Shutterstock | Portal EdiCase

Nem sempre é fácil aceitar que algumas fases chegam ao fim. Pessoas, oportunidades e situações que fizeram parte da nossa história podem deixar saudade, mas insistir naquilo que já não faz sentido também pode impedir que novas experiências encontrem espaço em nossa vida.

Aprender a se despedir também é uma forma de amadurecer. Nem tudo o que termina representa uma perda, assim como nem toda mudança precisa ser encarada com medo. Às vezes, é justamente quando soltamos o que ficou para trás que conseguimos enxergar novas possibilidades.

Sorte do dia 1 de 5