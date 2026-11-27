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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:30
Nem sempre é fácil aceitar que algumas fases chegam ao fim. Pessoas, oportunidades e situações que fizeram parte da nossa história podem deixar saudade, mas insistir naquilo que já não faz sentido também pode impedir que novas experiências encontrem espaço em nossa vida.
Aprender a se despedir também é uma forma de amadurecer. Nem tudo o que termina representa uma perda, assim como nem toda mudança precisa ser encarada com medo. Às vezes, é justamente quando soltamos o que ficou para trás que conseguimos enxergar novas possibilidades.
Sorte do dia
A sorte do dia desta quinta-feira (26) traz um convite para renovar os pensamentos e abrir o coração para novas oportunidades. Não tenha medo de mudar de direção, experimentar outros caminhos e descobrir o que a vida ainda pode oferecer. O futuro também merece uma chance!