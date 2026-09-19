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É você? Universo encerra uma fase difícil para 3 signos a partir de hoje (19 de setembro), e eles finalmente conseguem respirar aliviados

Depois de muito desgaste, esses signos começam a enxergar uma saída e encontram coragem para deixar para trás aquilo que ainda os prendia ao passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo
Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Há momentos em que a vida parece insistir no mesmo problema até que alguma coisa finalmente mude por dentro. Para três signos, esse ponto de virada começa a ganhar força agora, depois de uma longa fase marcada por dificuldades, frustrações e questões emocionais que pareciam não ter fim.

O retorno de Quíron a Áries, ocorrido na noite de 17 de setembro, coloca em evidência justamente temas ligados a feridas antigas, coragem e reconstrução. É um período de olhar para o que ainda machuca, entender o que essas experiências ensinaram e perceber que continuar preso ao sofrimento não é a única opção. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries sabe que chega uma hora em que não dá mais para continuar carregando determinada dor. Você pode até insistir durante muito tempo em algo que o machucou, mas existe um limite em que percebe que permanecer preso ao passado custa mais do que seguir em frente.

Esse momento favorece justamente essa tomada de consciência. Ao olhar para tudo o que aconteceu, você pode entender que algumas experiências difíceis tiveram um papel importante na sua trajetória. Não porque a dor fosse necessária, mas porque ela ajudou a revelar uma força que talvez você ainda não soubesse que tinha.

Agora, a tendência é recuperar a disposição para agir e mudar aquilo que já não faz sentido. O passado continua fazendo parte da sua história, mas não precisa determinar os próximos capítulos.

Dica cósmica: pare de medir seu futuro pelas dores que você viveu. Você já atravessou a parte mais difícil e pode começar a escolher diferente.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio está perto de tomar uma decisão importante, mas não quer dar um passo sem ter certeza de que está fazendo a escolha certa. E isso faz sentido: depois de enfrentar períodos difíceis, você não pretende trocar um problema por outro.

O momento pede exatamente essa avaliação. Antes de colocar um novo plano em prática, observe se ele está baseado em uma vontade verdadeira ou apenas no desejo de escapar rapidamente de uma situação incômoda. Quando você consegue diferenciar as duas coisas, fica muito mais fácil agir com segurança.

As dificuldades recentes podem ter ensinado que nem tudo está sob seu controle. Ainda assim, você tem mais poder de decisão sobre sua própria vida do que imaginava. Uma mudança positiva pode começar quando você deixa de enxergar os obstáculos como algo permanente.

Dica cósmica: pense antes de agir, mas não use a necessidade de certeza como desculpa para permanecer parado.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode estar muito perto de perceber aquilo que precisava entender para finalmente sair de uma fase pesada. Existe uma sensação de descoberta no ar, como se uma resposta importante estivesse escondida justamente em algo que você vinha evitando encarar.

O desafio é reconhecer a própria participação nas escolhas que mantiveram determinadas situações funcionando. Isso não significa assumir culpa por tudo o que aconteceu, mas recuperar o poder de decidir o que será diferente daqui para frente. Algumas circunstâncias externas realmente fogem do seu controle, mas outras podem mudar quando você muda sua postura diante delas.

Ao enfrentar de frente aquilo que ainda incomoda, você abre espaço para se sentir mais leve. O encerramento dessa fase não depende de apagar o passado, e sim de parar de permitir que ele determine o presente.

Dica cósmica: não fuja da verdade que você já percebeu. Encará-la pode ser justamente o primeiro passo para recuperar sua liberdade.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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