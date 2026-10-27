Ebony pede desculpas a Rafa Justus após ofensa à aparência da adolescente

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 22:10
A rapper Ebony pediu desculpas publicamente a Rafa Justus, de 17 anos, após fazer comentários ofensivos sobre a aparência da influenciadora nas redes sociais. A artista reconheceu que perdeu a linha ao reagir a uma publicação envolvendo a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.
A discussão começou depois que Rafa curtiu, no TikTok, um vídeo que classificava como golpe a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. Ao comentar o episódio no X, antigo Twitter, Ebony atacou a aparência da adolescente. A rapper afirmou posteriormente que não sabia a idade dela e apagou a mensagem quando descobriu que Rafa era menor de idade.
“Família, perdi a linha. Como vocês sabem, eu alopro pessoas no Twitter desde que o mundo é mundo. Quando vi essa menina falando que a eleição tinha sido golpe, fui e aloprei ela achando que seria de mulher para mulher. Depois descobri que ela é menor de idade”, declarou.
Rafa Justus mostra resultado de nova rinoplastia
Apesar do pedido de desculpas, Ebony manteve as críticas à circulação de informações falsas sobre o processo eleitoral. A artista afirmou que sua retratação era direcionada especificamente a Rafa por causa da idade da influenciadora, sem retirar suas críticas ao conteúdo compartilhado.
“Então, Rafa, foi mal. Perdi a linha”, concluiu.
O episódio ocorre semanas depois de Rafa Justus relatar ataques nas redes sociais após publicar uma foto de seu primeiro voto, usando uma regata com a bandeira do Brasil. Na ocasião, a jovem afirmou que internautas presumiram seu posicionamento político e passaram a fazer comentários ofensivos sobre sua aparência e inteligência.
Após a repercussão, Rafa desativou os comentários de seu perfil. O novo episódio voltou a colocar a influenciadora no centro de uma discussão sobre ataques pessoais e comportamento nas redes sociais.