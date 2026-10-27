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Ebony pede desculpas a Rafa Justus após ofensa à aparência da adolescente

Rapper afirmou que não sabia que a influenciadora tinha 17 anos e reconheceu que passou dos limites ao comentar publicação política

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 22:10

Ebony pede desculpas a Rafa Justus após ataque nas redes
Ebony pede desculpas a Rafa Justus após ataque nas redes Crédito: Reprodução

A rapper Ebony pediu desculpas publicamente a Rafa Justus, de 17 anos, após fazer comentários ofensivos sobre a aparência da influenciadora nas redes sociais. A artista reconheceu que perdeu a linha ao reagir a uma publicação envolvendo a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

A discussão começou depois que Rafa curtiu, no TikTok, um vídeo que classificava como golpe a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. Ao comentar o episódio no X, antigo Twitter, Ebony atacou a aparência da adolescente. A rapper afirmou posteriormente que não sabia a idade dela e apagou a mensagem quando descobriu que Rafa era menor de idade.

“Família, perdi a linha. Como vocês sabem, eu alopro pessoas no Twitter desde que o mundo é mundo. Quando vi essa menina falando que a eleição tinha sido golpe, fui e aloprei ela achando que seria de mulher para mulher. Depois descobri que ela é menor de idade”, declarou.

Rafa Justus mostra resultado de nova rinoplastia

Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
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Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução

Apesar do pedido de desculpas, Ebony manteve as críticas à circulação de informações falsas sobre o processo eleitoral. A artista afirmou que sua retratação era direcionada especificamente a Rafa por causa da idade da influenciadora, sem retirar suas críticas ao conteúdo compartilhado.

“Então, Rafa, foi mal. Perdi a linha”, concluiu.

O episódio ocorre semanas depois de Rafa Justus relatar ataques nas redes sociais após publicar uma foto de seu primeiro voto, usando uma regata com a bandeira do Brasil. Na ocasião, a jovem afirmou que internautas presumiram seu posicionamento político e passaram a fazer comentários ofensivos sobre sua aparência e inteligência.

Após a repercussão, Rafa desativou os comentários de seu perfil. O novo episódio voltou a colocar a influenciadora no centro de uma discussão sobre ataques pessoais e comportamento nas redes sociais.

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