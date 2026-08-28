ASTROLOGIA

Eclipse Lunar de hoje (28 de agosto) provoca uma grande revelação na vida de 5 signos; descubra o que pode vir à tona

O fenômeno pode trazer respostas inesperadas sobre carreira, dinheiro, relacionamentos e escolhas que estavam sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:00

Lua e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O eclipse lunar parcial desta sexta-feira, 28 de agosto, pode marcar um momento de revelações para cinco signos. Com a Lua Cheia em Peixes, algumas questões que estavam sendo ignoradas ganham força e exigem uma resposta.

Em vez de simplesmente provocar mudanças externas, esse período pode trazer uma compreensão mais profunda sobre aquilo que cada um realmente quer. Para esses signos, uma ficha pode cair e ajudar a encerrar dúvidas, assumir novas oportunidades ou finalmente tomar uma decisão importante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode ter uma grande surpresa envolvendo carreira, dinheiro ou contatos profissionais. Pessoas que você conheceu ao longo dos últimos tempos podem se tornar fundamentais para abrir uma porta que parecia distante.

A grande revelação está em perceber que seu potencial não precisa ficar preso aos caminhos tradicionais. Uma proposta ou oportunidade diferente pode mostrar que existe outra maneira de ganhar dinheiro e conquistar mais reconhecimento.

Dica cósmica: não diminua seu próprio potencial por medo de sair do caminho conhecido. Uma oportunidade diferente pode ser exatamente o que faltava.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que seus planos de longo prazo já não são exatamente os mesmos. Uma oportunidade inesperada ligada a um parceiro, relacionamento ou parceria profissional pode fazer você repensar completamente onde quer chegar.

A mudança tende a acontecer rapidamente, mas pode trazer um impulso importante para sua vida financeira e profissional. O que inicialmente parece apenas uma alternativa pode se transformar em um novo caminho de crescimento.

Dica cósmica: esteja aberto a rever seus planos. Nem toda mudança de rota significa abandonar um sonho, às vezes significa encontrar uma maneira melhor de realizá-lo.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leão pode finalmente enxergar que determinada parceria financeira ou profissional deixou de fazer sentido. A percepção pode ser desconfortável, mas também traz uma sensação de liberdade depois de tanto tempo carregando responsabilidades que não eram apenas suas.

Ao se afastar de uma relação que limita seu crescimento, você recupera espaço para construir algo próprio. A coragem para seguir por conta própria pode ser justamente a decisão que faltava para iniciar uma fase mais próspera.

Dica cósmica: não confunda lealdade com obrigação. Algumas parcerias precisam terminar para que você consiga crescer.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode ter uma revelação importante no campo afetivo. Sentimentos que foram escondidos durante muito tempo podem finalmente chegar à superfície, seja porque você decide falar, seja porque outra pessoa resolve revelar o que sente.

Isso pode resultar tanto no aprofundamento de uma relação quanto no encerramento de uma história que já não corresponde ao que você deseja. O mais importante será parar de esconder aquilo que seu coração já sabe.

Dica cósmica: falar sobre o que sente pode ser assustador, mas continuar guardando tudo pode custar ainda mais.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode se deparar com uma oportunidade inesperada que parece surgir do nada. O primeiro impulso talvez seja questionar se vale a pena arriscar, principalmente porque a situação pode parecer incerta ou passageira.

Ainda assim, essa experiência pode colocar você em evidência e trazer reconhecimento pelo seu trabalho ou talento. Uma mudança aparentemente repentina tem potencial para produzir efeitos muito mais duradouros do que você imagina.

Dica cósmica: não rejeite uma oportunidade apenas porque ela chegou de uma maneira diferente do esperado. Às vezes, o inesperado é justamente a porta que se abre.