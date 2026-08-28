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Eclipse Lunar de hoje (28 de agosto) traz uma virada poderosa, e o universo abre caminho para uma fase muito melhor na vida de 3 signos

A Lua Cheia em Peixes marca um momento de renovação, esperança e confiança para quem estava cansado de duvidar do próprio caminho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A madrugada desta sexta-feira, 28 de agosto, será marcada pela Lua Cheia em Peixes, às 1h18, acompanhada por um eclipse lunar parcial. Para três signos, esse momento pode representar uma mudança importante na forma de enxergar a própria vida, especialmente depois de um período de dúvidas, frustrações e inseguranças.

A energia do eclipse favorece uma postura mais esperançosa e a disposição para acreditar novamente em possibilidades que pareciam distantes. Em vez de esperar que tudo aconteça sozinho, esses signos podem perceber que também têm participação ativa na construção de uma fase mais feliz. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode perceber o quanto passou tempo demais questionando as próprias escolhas e desconfiando das possibilidades que surgiam pelo caminho. Esse excesso de dúvida acabou se tornando cansativo e, em alguns momentos, impediu que você aproveitasse oportunidades importantes.

A Lua Cheia em Peixes traz uma mudança de perspectiva. Você começa a recuperar a esperança e entende que assumir o controle da própria história é o primeiro passo para construir uma realidade diferente. Aos poucos, a sensação de que a vida pode voltar a ser leve ganha força.

Dica cósmica: confie mais nas suas decisões e não deixe experiências passadas decidirem o que você pode viver daqui para frente.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Escorpião

Escorpião entra em uma nova fase ao perceber que a dúvida constante estava consumindo sua energia. Você pode ter passado muito tempo desconfiando de pessoas, situações e até de si mesmo, mas chega um momento em que simplesmente não quer mais viver dessa maneira.

A Lua Cheia em Peixes ajuda a recuperar uma versão mais otimista de você. Ao reconhecer que o pessimismo não precisa comandar suas escolhas, você abre espaço para esperança, felicidade e novas experiências. É como se uma parte sua voltasse a respirar depois de muito tempo.

Dica cósmica: não transforme antigas decepções em uma previsão para o futuro. Permita-se acreditar que coisas boas também podem acontecer.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário

Aquário costuma preservar a esperança mesmo depois de algumas decepções, mas até você pode se cansar quando aquilo em que acredita demora demais para acontecer. Ainda assim, existe uma força interior que impede que você desista completamente.

A Lua Cheia em Peixes reacende justamente essa confiança. Você se lembra de que um dia difícil não determina o que vem depois e que sempre existe a possibilidade de começar novamente. Essa mudança interna pode trazer mais coragem para buscar aquilo que realmente faz sentido para você.

Dica cósmica: mantenha os olhos no que pode ser construído, não apenas no que já deu errado. Uma nova fase começa quando você volta a acreditar nela.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Lua Eclipse Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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