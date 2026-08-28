ASTROLOGIA

Eclipse Lunar de hoje (28 de agosto) traz uma virada poderosa, e o universo abre caminho para uma fase muito melhor na vida de 3 signos

A Lua Cheia em Peixes marca um momento de renovação, esperança e confiança para quem estava cansado de duvidar do próprio caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A madrugada desta sexta-feira, 28 de agosto, será marcada pela Lua Cheia em Peixes, às 1h18, acompanhada por um eclipse lunar parcial. Para três signos, esse momento pode representar uma mudança importante na forma de enxergar a própria vida, especialmente depois de um período de dúvidas, frustrações e inseguranças.

A energia do eclipse favorece uma postura mais esperançosa e a disposição para acreditar novamente em possibilidades que pareciam distantes. Em vez de esperar que tudo aconteça sozinho, esses signos podem perceber que também têm participação ativa na construção de uma fase mais feliz. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode perceber o quanto passou tempo demais questionando as próprias escolhas e desconfiando das possibilidades que surgiam pelo caminho. Esse excesso de dúvida acabou se tornando cansativo e, em alguns momentos, impediu que você aproveitasse oportunidades importantes.

A Lua Cheia em Peixes traz uma mudança de perspectiva. Você começa a recuperar a esperança e entende que assumir o controle da própria história é o primeiro passo para construir uma realidade diferente. Aos poucos, a sensação de que a vida pode voltar a ser leve ganha força.

Dica cósmica: confie mais nas suas decisões e não deixe experiências passadas decidirem o que você pode viver daqui para frente.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Escorpião

Escorpião entra em uma nova fase ao perceber que a dúvida constante estava consumindo sua energia. Você pode ter passado muito tempo desconfiando de pessoas, situações e até de si mesmo, mas chega um momento em que simplesmente não quer mais viver dessa maneira.

A Lua Cheia em Peixes ajuda a recuperar uma versão mais otimista de você. Ao reconhecer que o pessimismo não precisa comandar suas escolhas, você abre espaço para esperança, felicidade e novas experiências. É como se uma parte sua voltasse a respirar depois de muito tempo.

Dica cósmica: não transforme antigas decepções em uma previsão para o futuro. Permita-se acreditar que coisas boas também podem acontecer.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário costuma preservar a esperança mesmo depois de algumas decepções, mas até você pode se cansar quando aquilo em que acredita demora demais para acontecer. Ainda assim, existe uma força interior que impede que você desista completamente.

A Lua Cheia em Peixes reacende justamente essa confiança. Você se lembra de que um dia difícil não determina o que vem depois e que sempre existe a possibilidade de começar novamente. Essa mudança interna pode trazer mais coragem para buscar aquilo que realmente faz sentido para você.

Dica cósmica: mantenha os olhos no que pode ser construído, não apenas no que já deu errado. Uma nova fase começa quando você volta a acreditar nela.