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Editora de bell hooks, um dos maiores nomes do feminismo negro, causa polêmica ao criticar esquerda brasileira em meio às eleições

Publicação da Editora Elefante provocou reações de personalidades e leitores, que questionaram o posicionamento da empresa durante a disputa presidencial

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 21:45

bell bell hooks Crédito: Reprodução

A Editora Elefante, conhecida por publicar no Brasil obras da escritora e intelectual feminista bell hooks, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais após divulgar uma publicação questionando os projetos políticos da esquerda brasileira. A postagem repercutiu neste fim de semana, em meio à disputa do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

A controvérsia começou com um carrossel no Instagram que trazia a frase "A esquerda brasileira não tem projeto de mudança". Nas imagens seguintes, a editora apresentava livros de seu catálogo, composto por obras voltadas a debates políticos, sociais e culturais.

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A publicação provocou reações de pessoas ligadas à esquerda, especialmente diante do cenário eleitoral entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Anielle Franco, eleita deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, contestou a afirmação da editora. "Tem sim! Tem muitos inclusive! Não façam isso com esse país e com quem faz política democraticamente", escreveu.

O influenciador Spartakus também demonstrou insatisfação com a postagem. "Meu Deus. Que desserviço", comentou.

Já a jornalista Jéssica Balbino questionou as consequências da publicação diante da possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro. "O que a editora vai fazer com esse engajamento obtido hoje se o Flávio Bolsonaro for eleito? Olha… sinceramente", afirmou.

O apresentador Roger Cipó destacou uma contradição que, em sua avaliação, existe entre a mensagem publicada e o perfil das obras comercializadas pela empresa. "Se vocês publicarem o Cury eu até entenderia o post, mas vocês publicam bell hooks, sabe?", declarou, em referência ao escritor Augusto Cury.

A curadora de arte Andreza Delgado também criticou a iniciativa e sugeriu que a postagem teria sido pensada para provocar repercussão nas redes sociais. "O que vocês estão fazendo é a pura tática do backlash. Só que quem propôs isso esqueceu que like e engajamento momentâneo não limpam reputação manchada depois", escreveu.