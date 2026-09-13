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Edu Guedes chora no casamento com Ana Hickmann ao lembrar luta contra câncer: ‘Você me acalmava’

Chef recordou período de dores intensas e cinco cirurgias durante declaração emocionante para a apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12:32

Casamento
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção Crédito: Nilson Versatti e Dani Versatti

O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes foi marcado não apenas pela celebração do casal, mas também por um momento de forte emoção. Durante a cerimônia, o chef se emocionou ao lembrar do período em que enfrentou câncer de próstata e passou por cinco cirurgias, destacando o papel da apresentadora durante a fase mais difícil.

Em meio às lembranças, Edu falou sobre as dores que enfrentou durante o tratamento e sobre como Ana esteve ao seu lado. “Você me acalmava quando o ar não vinha para eu poder respirar”, disse o chef, em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia.

O relato veio acompanhado de outras recordações das dificuldades enfrentadas durante a recuperação, incluindo dores nas articulações e as consequências dos procedimentos médicos. A declaração emocionou o casal justamente no dia em que os dois oficializaram a união religiosa.

Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Nilson Versatti e Dani Versatti
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Nilson Versatti e Dani Versatti
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Nilson Versatti e Dani Versatti
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Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria

A cerimônia aconteceu neste sábado (12), na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo, reunindo familiares e amigos próximos.

Ana e Edu chegaram ao altar acompanhados pelos filhos, em um momento que reforçou o caráter familiar da celebração. A apresentadora entrou com Alezinho, enquanto Edu caminhou ao lado da filha, Maria Eduarda.

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