Edu Guedes chora no casamento com Ana Hickmann ao lembrar luta contra câncer: ‘Você me acalmava’

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12:32
O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes foi marcado não apenas pela celebração do casal, mas também por um momento de forte emoção. Durante a cerimônia, o chef se emocionou ao lembrar do período em que enfrentou câncer de próstata e passou por cinco cirurgias, destacando o papel da apresentadora durante a fase mais difícil.
Em meio às lembranças, Edu falou sobre as dores que enfrentou durante o tratamento e sobre como Ana esteve ao seu lado. “Você me acalmava quando o ar não vinha para eu poder respirar”, disse o chef, em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia.
O relato veio acompanhado de outras recordações das dificuldades enfrentadas durante a recuperação, incluindo dores nas articulações e as consequências dos procedimentos médicos. A declaração emocionou o casal justamente no dia em que os dois oficializaram a união religiosa.
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes
A cerimônia aconteceu neste sábado (12), na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo, reunindo familiares e amigos próximos.
Ana e Edu chegaram ao altar acompanhados pelos filhos, em um momento que reforçou o caráter familiar da celebração. A apresentadora entrou com Alezinho, enquanto Edu caminhou ao lado da filha, Maria Eduarda.
A história dos dois ganhou um novo capítulo depois de um relacionamento que também foi marcado por momentos delicados. Agora casados, eles seguem para a lua de mel na Itália, destino escolhido para celebrar a união.