FAMOSOS

Eduardo Costa se emociona ao homenagear Rick Sollo após tragédia aérea e revela música inédita: 'Ainda não estava concluída'

Sertanejo fez live nas redes sociais para relembrar a parceria com o cantor e compositor, vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina

Kamila Macedo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:12

Eduardo Costa relembra parceria com Rick Sollo em transmissão nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Eduardo Costa fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira (22) para homenagear Rick Sollo, da dupla com Renner, e relembrar a forte parceria que mantinha com o artista. A homenagem ocorreu após a confirmação da morte do cantor e compositor, que faleceu aos 59 anos, vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Eduardo revelou que passou a noite acordado ao lado da esposa, Mariana, acompanhando as buscas pela aeronave. Visivelmente emocionado, o sertanejo destacou a ligação pessoal e profissional com o amigo: "O Rick era muito meu amigo. Nós éramos parceiros de composição, muitas músicas nós escrevemos juntos. E eu sou padrinho de casamento dele com a esposa, a Geralda."

O artista também contou que havia recebido uma faixa inédita do colega há poucos dias, na qual Rick ainda estava trabalhando. Segundo Eduardo, a canção seria composta pelos dois, mas não chegou a ser finalizada. "O cara era um gênio. Há poucos dias a gente se falou, falamos de música. Ele mandou uma canção que ainda não estava concluída para eu terminar", revelou.

Eduardo Costa 1 de 20

Ao relembrar o início da amizade, ainda no começo de sua carreira, Eduardo mencionou que a relação começou com uma briga física entre ambos durante uma partida de futebol, há mais de 20 anos. O episódio acabou sendo o ponto de virada para que se tornassem próximos. Após a reconciliação, Rick presenteou o colega com um dos maiores hits de sua trajetória solo: a faixa Amor de Violeiro.

"Para quem não sabe, o Rick me deu um grande presente na minha carreira. De repente, a principal música da minha carreira, quem escreveu foi o Rick, que é o Amor de Violeiro. Fora outras, né? Fora outras", recordou.

O cantor ainda lamentou o impacto da perda para o cenário nacional, definindo Rick como um dos maiores ícones da história do sertanejo. "Hoje, acordar com essa notícia de perder um dos maiores artistas da história da música sertaneja, não só como cantor, mas um dos maiores compositores, dos maiores escritores da música. A perda é gigantesca", completou.

O acidente aéreo em Santa Catarina

Após longas horas de buscas, os destroços do helicóptero desaparecido foram localizados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, nesta terça-feira (22). A aeronave havia perdido comunicação na última segunda-feira (21), em meio ao mau tempo na região, enquanto viajava de Porto Belo para São Joaquim.