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'Efeito Odisseia', de Christopher Nolan: 'Pode transformar o Monte Olimpo em vítima do próprio sucesso'

Novo Patrimônio Mundial já atraía cerca de 500 mil visitantes por ano, e estreia de filme de Christopher Nolan pode ampliar a pressão turística na região

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:11

O paradoxo é direto: o selo da Unesco aumenta a proteção e a visibilidade internacional, mas essa mesma exposição pode ampliar a pressão turística
O paradoxo é direto: o selo da Unesco aumenta a proteção e a visibilidade internacional, mas essa mesma exposição pode ampliar a pressão turística Crédito: FlappigoriousAli / Wikimedia Commons

O Monte Olimpo, lar de Zeus e dos deuses na mitologia grega, entrou na Lista do Patrimônio Mundial neste domingo (26). A conquista chegou em um momento de alta pressão turística, com cerca de 500 mil visitantes estimados na montanha em 2025.

Ao mesmo tempo, a estreia de A Odisseia, de Christopher Nolan, recolocou o universo de Homero no centro da cultura popular. O interesse pode aumentar o fluxo em direção à Grécia justamente quando autoridades locais alertam para os limites da estrutura turística.

Potenciais lugares reais de 'A Odisseia'

As muralhas de Hisarlik preservam as ruínas de Troia, cidade de onde Odisseu inicia sua longa viagem de volta por Kadı / Wikimedia Commons
O porto de Maroneia fica na região associada a Ismaro, primeira escala de Odisseu após deixar Troia por Ggia / Wikimedia Commons
A ilha tunisiana de Djerba é associada desde a Antiguidade à terra dos lotófagos, onde os homens de Odisseu esquecem o lar em meio ao vício da flor de lótus por Rawen Ab / Wikimedia Commons
O Etna ajudou a consolidar a Sicília como candidata à terra dos ciclopes, junto dos famosos Faraglioni dei Ciclopi, conjunto de rochas que "teriam sido arremessados pelos gigantes" por Gnuckx / Wikimedia Commons
Lipari e Vulcano vistas do espaço, no arquipélago tradicionalmente associado a Éolo, guardião dos ventos por NASA Expedition 17 / Wikimedia Commons
O Monte Circeo emerge sobre a costa italiana e mantém há séculos a tradição de ser a antiga morada de Circe por GreyElfGT / Wikimedia Commons
O Aqueronte real, no Épiro, alimenta há séculos a associação da paisagem grega com a descida de Odisseu ao mundo dos mortos por Samuli Lintula / Wikimedia Commons
A Sicília é a candidata tradicional a Trinácia, ilha onde os companheiros de Odisseu matam o gado sagrado do deus Hélio por Nicolas Chadeville / Wikimedia Commons
O estreito entre Sicília e Calábria tornou-se a identificação clássica da perigosa passagem de Odisseu entre Cila e Caríbdis por Edd48 / Wikimedia Commons
As ilhas Li Galli, antigas Sirenuse, são uma das candidatas mais tradicionais ao cenário em que Odisseu ouviu o canto das sereias por Gianfranco Vitolo / Wikimedia Commons
A costa de Paleokastritsa, em Corfu, integra a antiga tradição que identifica a ilha com a Esquéria habitada pelos feácios por Dietmar Rabich / Wikimedia Commons
A atual Ítaca permanece como destino tradicional da viagem de Odisseu, embora uma hipótese recente volte a apontar para Paliki, em Cefalônia por Auteur / Wikimedia Commons
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As muralhas de Hisarlik preservam as ruínas de Troia, cidade de onde Odisseu inicia sua longa viagem de volta por Kadı / Wikimedia Commons

Lar dos deuses ganha reconhecimento mundial

área ampliada do Monte Olimpo foi reconhecida como patrimônio misto, por reunir valor cultural e natural. O território inscrito cobre 18.938 hectares e inclui a montanha mais alta da Grécia, com 2.918 metros.

O reconhecimento encerrou uma campanha iniciada em 2014. A Unesco destacou tanto a ligação do Olimpo com os textos de Homero e Hesíodo quanto sua biodiversidade, formada por florestas e espécies restritas à região mediterrânea.

Reafirmamos nosso compromisso inabalável de proteger o Monte Olimpo para as gerações presentes e futuras

Georgios Koumoutsakos

representante grego na Unesco, após a decisão tomada em Busan, na Coreia do Sul

Pressão antes da estrutura

Odisseia estreou no Brasil em 16 de julho de 2026. A superprodução adapta o poema de Homero, enquanto parte das filmagens ocorreu na Grécia, reforçando a associação entre o país atual e o mundo mítico de Odisseu.

Um estudo publicado em 2008 no Journal of Travel & Tourism Marketing analisou como filmes e séries influenciam viagens. Os pesquisadores entrevistaram 134 visitantes em Oxford e na London Eye.

Oxford foi escolhida por sua ligação com produções como Harry Potter e Inspector Morse. Já a London Eye apareceu em filmes e programas britânicos
Oxford foi escolhida por sua ligação com produções como Harry Potter e Inspector Morse. Já a London Eye apareceu em filmes e programas britânicos Crédito: Zhushenje / Wikimedia Commons

Os resultados variaram bastante. Em Oxford, 70% reconheceram algum grau de influência audiovisual, mas o impacto acumulado correspondeu ao equivalente a 16 visitas totalmente motivadas em cada grupo de 100. Na London Eye, esse peso chegou a 60 em cada 100.

Monte Olimpo já apresenta sinais de pressão

Estimativas turísticas apontaram cerca de 500 mil visitantes em 2025. O parque possui vários acessos e ainda não mantém uma contagem contínua capaz de registrar com precisão quem entra ou qual rota utiliza.

Em janeiro de 2026, a agência ambiental grega anunciou um novo diagnóstico para calcular a capacidade de carga do parque. Relatos locais já apontavam congestionamentos perto do pico Mytikas e acampamentos informais em áreas de grande altitude.

O problema também envolve segurança. Nos fins de semana movimentados, grupos se concentram em trechos estreitos, onde uma queda de pedras pode atingir outras pessoas. Refúgios precisam atender a uma demanda maior por água, banheiros e descarte adequado.

O Olimpo atingiu o limite de sua capacidade

Evangelos Geroliolios

prefeito da cidade em entrevista ao The Guardian

O turismo não é uma ameaça isolada. Gestores do parque apontam os incêndios florestais, agravados pelas mudanças climáticas, como o perigo mais grave. A presença de mais pessoas amplia a necessidade de vigilância, prevenção e rotas de evacuação.

Estamos felizes em receber turistas, mas mais visitantes significam mais riscos

Dimitris Pappas

dirigente da administração do parque, também ao The Guardian

O paradoxo da Unesco

O selo de Patrimônio Mundial costuma funcionar como uma camada de proteção. Ele amplia a cobrança internacional, fortalece a imagem do destino e pode atrair recursos, estudos e políticas de preservação.

Mas o reconhecimento também aumenta a visibilidade. Para lugares já pressionados pelo turismo, esse ganho de fama pode acelerar justamente o problema que a proteção tenta evitar: mais visitantes em uma área frágil, com estrutura limitada e riscos ambientais crescentes.

Passagem de trilha do Monte Olimpo com placa de aviso escrito “Atenção. Grande perigo! Afaste-se rapidamente”
Passagem de trilha do Monte Olimpo com placa de aviso escrito “Atenção. Grande perigo! Afaste-se rapidamente” Crédito: Anastasiya Lvova / Wikimedia Commons

No caso do Monte Olimpo, o desafio é ainda mais simbólico. A montanha não é apenas um ponto natural importante, mas um dos cenários mais conhecidos da imaginação ocidental. Ela carrega valor ecológico, histórico, literário e mitológico ao mesmo tempo.

Por isso, o possível “efeito Odisseia” preocupa. O filme de Nolan pode despertar interesse em Homero, na Grécia antiga e nos lugares associados aos mitos. Para o turismo, isso representa oportunidade. Para a conservação, representa pressão adicional.

Tags:

Viagem Turismo Mundo Tendência Entretenimento Grécia Odisseia A Odisseia

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