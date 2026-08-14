TURISMO

'Efeito Odisseia', de Christopher Nolan: 'Pode transformar o Monte Olimpo em vítima do próprio sucesso'

Novo Patrimônio Mundial já atraía cerca de 500 mil visitantes por ano, e estreia de filme de Christopher Nolan pode ampliar a pressão turística na região



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:11

O paradoxo é direto: o selo da Unesco aumenta a proteção e a visibilidade internacional, mas essa mesma exposição pode ampliar a pressão turística Crédito: FlappigoriousAli / Wikimedia Commons

O Monte Olimpo, lar de Zeus e dos deuses na mitologia grega, entrou na Lista do Patrimônio Mundial neste domingo (26). A conquista chegou em um momento de alta pressão turística, com cerca de 500 mil visitantes estimados na montanha em 2025.

Ao mesmo tempo, a estreia de A Odisseia, de Christopher Nolan, recolocou o universo de Homero no centro da cultura popular. O interesse pode aumentar o fluxo em direção à Grécia justamente quando autoridades locais alertam para os limites da estrutura turística.

Potenciais lugares reais de 'A Odisseia' 1 de 12

Lar dos deuses ganha reconhecimento mundial

A área ampliada do Monte Olimpo foi reconhecida como patrimônio misto, por reunir valor cultural e natural. O território inscrito cobre 18.938 hectares e inclui a montanha mais alta da Grécia, com 2.918 metros.

O reconhecimento encerrou uma campanha iniciada em 2014. A Unesco destacou tanto a ligação do Olimpo com os textos de Homero e Hesíodo quanto sua biodiversidade, formada por florestas e espécies restritas à região mediterrânea.

Reafirmamos nosso compromisso inabalável de proteger o Monte Olimpo para as gerações presentes e futuras Georgios Koumoutsakos representante grego na Unesco, após a decisão tomada em Busan, na Coreia do Sul

Pressão antes da estrutura

A Odisseia estreou no Brasil em 16 de julho de 2026. A superprodução adapta o poema de Homero, enquanto parte das filmagens ocorreu na Grécia, reforçando a associação entre o país atual e o mundo mítico de Odisseu.

Um estudo publicado em 2008 no Journal of Travel & Tourism Marketing analisou como filmes e séries influenciam viagens. Os pesquisadores entrevistaram 134 visitantes em Oxford e na London Eye.

Oxford foi escolhida por sua ligação com produções como Harry Potter e Inspector Morse. Já a London Eye apareceu em filmes e programas britânicos Crédito: Zhushenje / Wikimedia Commons

Os resultados variaram bastante. Em Oxford, 70% reconheceram algum grau de influência audiovisual, mas o impacto acumulado correspondeu ao equivalente a 16 visitas totalmente motivadas em cada grupo de 100. Na London Eye, esse peso chegou a 60 em cada 100.

Monte Olimpo já apresenta sinais de pressão

Estimativas turísticas apontaram cerca de 500 mil visitantes em 2025. O parque possui vários acessos e ainda não mantém uma contagem contínua capaz de registrar com precisão quem entra ou qual rota utiliza.

Em janeiro de 2026, a agência ambiental grega anunciou um novo diagnóstico para calcular a capacidade de carga do parque. Relatos locais já apontavam congestionamentos perto do pico Mytikas e acampamentos informais em áreas de grande altitude.

O problema também envolve segurança. Nos fins de semana movimentados, grupos se concentram em trechos estreitos, onde uma queda de pedras pode atingir outras pessoas. Refúgios precisam atender a uma demanda maior por água, banheiros e descarte adequado.

O Olimpo atingiu o limite de sua capacidade Evangelos Geroliolios prefeito da cidade em entrevista ao The Guardian

O turismo não é uma ameaça isolada. Gestores do parque apontam os incêndios florestais, agravados pelas mudanças climáticas, como o perigo mais grave. A presença de mais pessoas amplia a necessidade de vigilância, prevenção e rotas de evacuação.

Estamos felizes em receber turistas, mas mais visitantes significam mais riscos Dimitris Pappas dirigente da administração do parque, também ao The Guardian

O paradoxo da Unesco

O selo de Patrimônio Mundial costuma funcionar como uma camada de proteção. Ele amplia a cobrança internacional, fortalece a imagem do destino e pode atrair recursos, estudos e políticas de preservação.

Mas o reconhecimento também aumenta a visibilidade. Para lugares já pressionados pelo turismo, esse ganho de fama pode acelerar justamente o problema que a proteção tenta evitar: mais visitantes em uma área frágil, com estrutura limitada e riscos ambientais crescentes.

Passagem de trilha do Monte Olimpo com placa de aviso escrito “Atenção. Grande perigo! Afaste-se rapidamente” Crédito: Anastasiya Lvova / Wikimedia Commons

No caso do Monte Olimpo, o desafio é ainda mais simbólico. A montanha não é apenas um ponto natural importante, mas um dos cenários mais conhecidos da imaginação ocidental. Ela carrega valor ecológico, histórico, literário e mitológico ao mesmo tempo.