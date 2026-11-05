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Efeito 'olho de gato': Adriana Muller mostra resultado de cirurgia plástica avaliada em R$ 150 mil

Esposa do jogador Lincoln Henrique passou por lifting em clínica na Turquia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:39

Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Adriana Muller investiu cerca de R$ 150 mil em uma cirurgia plástica facial em Mersin, na Turquia. Ela escolheu a cidade porque o marido, o meia-atacante Lincoln Henrique, defende um clube de futebol local.



Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil; veja antes e depois 1 de 8

O procedimento escolhido foi o lifting no rosto, cirurgia que reposiciona a pele e os tecidos para diminuir a flacidez e rejuvenescer a pele. Para encarar o procedimento, Adriana procurou um médico famoso na área.

Lincoln Henrique, Adriana Müller e família 1 de 14

A influenciadora marcou a operação com o cirurgião Vasfi Çelik. O médico viralizou na web por atender pacientes de vários países interessados em mudar os traços do rosto e da região dos olhos.