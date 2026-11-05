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Efeito 'olho de gato': Adriana Muller mostra resultado de cirurgia plástica avaliada em R$ 150 mil

Esposa do jogador Lincoln Henrique passou por lifting em clínica na Turquia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:39

Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Adriana Muller investiu cerca de R$ 150 mil em uma cirurgia plástica facial em Mersin, na Turquia. Ela escolheu a cidade porque o marido, o meia-atacante Lincoln Henrique, defende um clube de futebol local.

Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil; veja antes e depois

Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Divulgação
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Divulgação
A influenciadora Adriana Muller com o médico Vasfi Çelik após o procedimento por Divulgação
A influenciadora Adriana Muller com o médico Vasfi Çelik por Divulgação
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Reprodução/Instagram
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Divulgação
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Reprodução/Instagram
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Reprodução/Instagram
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Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil na Turquia por Divulgação

O procedimento escolhido foi o lifting no rosto, cirurgia que reposiciona a pele e os tecidos para diminuir a flacidez e rejuvenescer a pele. Para encarar o procedimento, Adriana procurou um médico famoso na área. 

Lincoln Henrique, Adriana Müller e família

O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller têm três filhos por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller têm três filhos por Reprodução/Instagram
A influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
A influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
A influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
A influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
A influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
A influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram
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O jogador de futebol Lincoln Henrique e a influenciadora Adriana Müller por Reprodução/Instagram

A influenciadora marcou a operação com o cirurgião Vasfi Çelik. O médico viralizou na web por atender pacientes de vários países interessados em mudar os traços do rosto e da região dos olhos.

Um dos procedimentos mais famosos do consultório é a técnica conhecida como "olho de gato", método levanta o canto exterior dos olhos e das sobrancelhas para criar um aspecto puxado e mais marcante.   

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Tags:

Cirurgia Plástica Cirurgia Estética Procedimento Adriana Müller

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