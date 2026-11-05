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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:39
A influenciadora Adriana Muller investiu cerca de R$ 150 mil em uma cirurgia plástica facial em Mersin, na Turquia. Ela escolheu a cidade porque o marido, o meia-atacante Lincoln Henrique, defende um clube de futebol local.
Adriana Muller faz lifting facial de R$ 150 mil; veja antes e depois
O procedimento escolhido foi o lifting no rosto, cirurgia que reposiciona a pele e os tecidos para diminuir a flacidez e rejuvenescer a pele. Para encarar o procedimento, Adriana procurou um médico famoso na área.
Lincoln Henrique, Adriana Müller e família
A influenciadora marcou a operação com o cirurgião Vasfi Çelik. O médico viralizou na web por atender pacientes de vários países interessados em mudar os traços do rosto e da região dos olhos.
Um dos procedimentos mais famosos do consultório é a técnica conhecida como "olho de gato", método levanta o canto exterior dos olhos e das sobrancelhas para criar um aspecto puxado e mais marcante.