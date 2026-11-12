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Efeito refrescante, inspirado em Pink Lemonade e sem álcool: entenda como é o gloss da parceria de Anitta, Beats e Avon

Produto tem efeito refrescante, brilho intenso e embalagem que pode ser pendurada no celular ou na bolsa; lançamento integra coleção limitada para o verão

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:50

Gloss Pink Lemonade, parceria da Avon e Beats Crédito: Divulgação

A parceria entre Beats e Avon levou o sabor Pink Lemonade para o universo da maquiagem. As marcas lançaram um gloss inspirado na nova bebida da Beats, com embalagem temática, efeito refrescante e dois pingentes colecionáveis. Apesar da referência ao drinque, o cosmético não contém bebida alcoólica em sua composição e é destinado exclusivamente ao público adulto.

Chamado Gloss Summer Beats Pink Lemonade, o produto faz parte da coleção limitada Fresh Summer, da Avon. A fórmula tem efeito cooling, que proporciona sensação refrescante nos lábios, além de brilho intenso e textura não pegajosa.

Gloss Pink Lemonade, parceria da Avon e Beats 1 de 4

Um dos detalhes que chama atenção é a embalagem, que pode ser usada como acessório no celular ou pendurada em bolsas. O gloss acompanha dois charms colecionáveis: um em formato de limão e outro inspirado na garrafa de Beats. A identidade visual aposta em rosa vibrante e verde neon.

Anitta também participa da campanha e aparece na capa das revistas da Avon usando o lançamento. A cantora é Head de Inovação e Criatividade de Beats e comentou a parceria.

"Unir Beats e Avon é muito especial! A gente juntou a energia do novo sabor Pink Lemonade com a beleza da Avon para deixar o Carnaval ainda mais vibrante, estiloso e pink. O resultado é um produto lindo, prático e que é a cara do nosso verão!", afirmou.

Onde comprar o gloss de Anitta?

O Gloss Summer Beats Pink Lemonade está disponível no comércio eletrônico oficial da Avon e pode ser adquirido também com Consultoras de Beleza, em vendas presenciais ou digitais.