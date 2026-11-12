Efeito refrescante, inspirado em Pink Lemonade e sem álcool: entenda como é o gloss da parceria de Anitta, Beats e Avon

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:50
A parceria entre Beats e Avon levou o sabor Pink Lemonade para o universo da maquiagem. As marcas lançaram um gloss inspirado na nova bebida da Beats, com embalagem temática, efeito refrescante e dois pingentes colecionáveis. Apesar da referência ao drinque, o cosmético não contém bebida alcoólica em sua composição e é destinado exclusivamente ao público adulto.
Chamado Gloss Summer Beats Pink Lemonade, o produto faz parte da coleção limitada Fresh Summer, da Avon. A fórmula tem efeito cooling, que proporciona sensação refrescante nos lábios, além de brilho intenso e textura não pegajosa.
Gloss Pink Lemonade, parceria da Avon e Beats
Anitta também participa da campanha e aparece na capa das revistas da Avon usando o lançamento. A cantora é Head de Inovação e Criatividade de Beats e comentou a parceria.
"Unir Beats e Avon é muito especial! A gente juntou a energia do novo sabor Pink Lemonade com a beleza da Avon para deixar o Carnaval ainda mais vibrante, estiloso e pink. O resultado é um produto lindo, prático e que é a cara do nosso verão!", afirmou.
Onde comprar o gloss de Anitta?
O Gloss Summer Beats Pink Lemonade está disponível no comércio eletrônico oficial da Avon e pode ser adquirido também com Consultoras de Beleza, em vendas presenciais ou digitais.
A novidade faz parte de uma parceria que também chega à programação de Carnaval de 2027. A Avon anunciou patrocínio aos Ensaios e ao Bloco da Anitta. Os ensaios estão previstos para cidades como Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Já os desfiles do bloco acontecerão em Salvador e no Rio de Janeiro.