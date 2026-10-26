ELEIÇÕES

'Ela apertou o 13?': Vídeo de Michelle Bolsonaro votando viraliza e movimento das mãos levanta suspeitas entre internautas

Seguidores analisaram os dedos da ex-primeira-dama sobre o teclado da urna e passaram a especular sobre o número digitado no segundo turno das eleições

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:53

Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução

Um vídeo de Michelle Bolsonaro votando no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), está provocando especulações nas redes sociais. Internautas passaram a analisar os movimentos dos dedos da ex-primeira-dama sobre o teclado da urna eletrônica e levantaram uma suspeita: ela teria digitado 13, número de Lula (PT), em vez de 22, utilizado pelo enteado Flávio Bolsonaro (PL).

O detalhe que chamou atenção dos seguidores foi a aparente mudança de posição dos dedos durante a votação. Para escolher Flávio, Michelle precisaria pressionar duas vezes a tecla 2. Nas imagens, porém, alguns usuários interpretaram que ela teria apertado duas teclas diferentes, o que alimentou a teoria de um possível voto em Lula.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

A especulação ganhou ainda mais repercussão por causa do histórico de desentendimentos entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Os dois protagonizaram divergências públicas durante o período eleitoral, expondo tensões dentro da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em junho, Michelle chegou a afirmar que havia sido desrespeitada durante uma discussão sobre articulações políticas no Ceará. O episódio provocou desconforto entre aliados e ganhou repercussão nacional. Flávio, por sua vez, negou ter tido a intenção de ofendê-la e pediu desculpas.

Posteriormente, a ex-primeira-dama procurou minimizar o conflito, afirmando que não existia uma disputa entre os dois e que trabalhariam juntos durante as eleições. Apesar das declarações, o episódio voltou a ser lembrado pelos internautas que passaram a questionar o voto de Michelle.

Outro ponto observado nas redes sociais foi a movimentação das mãos da ex-primeira-dama durante as diferentes etapas da votação. No Distrito Federal, os eleitores escolheram governador e presidente no segundo turno, o que também motivou comparações entre os gestos registrados no vídeo.

Embora os movimentos tenham despertado suspeitas, as imagens não permitem confirmar quais teclas foram efetivamente pressionadas. A interpretação de que Michelle teria digitado 13 é uma especulação dos internautas, sem comprovação.