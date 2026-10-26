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'Ela apertou o 13?': Vídeo de Michelle Bolsonaro votando viraliza e movimento das mãos levanta suspeitas entre internautas

Seguidores analisaram os dedos da ex-primeira-dama sobre o teclado da urna e passaram a especular sobre o número digitado no segundo turno das eleições

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:53

Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução

Um vídeo de Michelle Bolsonaro votando no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), está provocando especulações nas redes sociais. Internautas passaram a analisar os movimentos dos dedos da ex-primeira-dama sobre o teclado da urna eletrônica e levantaram uma suspeita: ela teria digitado 13, número de Lula (PT), em vez de 22, utilizado pelo enteado Flávio Bolsonaro (PL).

O detalhe que chamou atenção dos seguidores foi a aparente mudança de posição dos dedos durante a votação. Para escolher Flávio, Michelle precisaria pressionar duas vezes a tecla 2. Nas imagens, porém, alguns usuários interpretaram que ela teria apertado duas teclas diferentes, o que alimentou a teoria de um possível voto em Lula.

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
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Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

A especulação ganhou ainda mais repercussão por causa do histórico de desentendimentos entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Os dois protagonizaram divergências públicas durante o período eleitoral, expondo tensões dentro da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em junho, Michelle chegou a afirmar que havia sido desrespeitada durante uma discussão sobre articulações políticas no Ceará. O episódio provocou desconforto entre aliados e ganhou repercussão nacional. Flávio, por sua vez, negou ter tido a intenção de ofendê-la e pediu desculpas.

Posteriormente, a ex-primeira-dama procurou minimizar o conflito, afirmando que não existia uma disputa entre os dois e que trabalhariam juntos durante as eleições. Apesar das declarações, o episódio voltou a ser lembrado pelos internautas que passaram a questionar o voto de Michelle.

Outro ponto observado nas redes sociais foi a movimentação das mãos da ex-primeira-dama durante as diferentes etapas da votação. No Distrito Federal, os eleitores escolheram governador e presidente no segundo turno, o que também motivou comparações entre os gestos registrados no vídeo.

Embora os movimentos tenham despertado suspeitas, as imagens não permitem confirmar quais teclas foram efetivamente pressionadas. A interpretação de que Michelle teria digitado 13 é uma especulação dos internautas, sem comprovação.

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Até o momento, não há confirmação de que a ex-primeira-dama tenha votado em Lula. O voto é secreto, e a movimentação dos dedos, isoladamente, não permite determinar a escolha feita na urna eletrônica.

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