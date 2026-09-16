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Ela faz 9 horas de exercícios por semana, tem instrutor brasileiro e segue alimentação restrita: como é a rotina de Antonela Roccuzzo, mulher de Messi

Aos 38 anos, empresária também pratica tênis e padel, cuida da alimentação e concilia os exercícios com o trabalho e a família

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:19

Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi Crédito: Reprodução/Instagram

A rotina de Antonela Roccuzzo está longe de ser parada. Aos 38 anos, a empresária e influenciadora divide os dias entre exercícios físicos, alimentação saudável, trabalho e a vida em família ao lado do marido, o jogador Lionel Messi, e dos três filhos do casal, Thiago, Mateo e Ciro.

Em entrevistas às revistas Grazia e Elle, Antonela revelou detalhes de como organiza os compromissos e explicou por que a atividade física se tornou uma parte importante de seus dias. Entre academia, tênis e padel, ela chega a reservar seis dias da semana para os exercícios.

Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi 1 de 30

Antonela contou à Grazia que passa cerca de uma hora e meia por dia treinando, seis vezes por semana. Mais do que uma preocupação estética, ela considera esse período uma espécie de momento particular em meio à rotina. "É meu momento feliz, em que tenho meu espaço pessoal; e não apenas me faz sentir melhor fisicamente, mas também mentalmente", afirmou.

O treino começa com rebounding, exercício aeróbico que utiliza um minitrampolim para a realização de saltos. Depois, a empresária parte para atividades de força.

Apesar de não ser fã de exercícios cardiovasculares tradicionais, ela diz ter encontrado uma maneira mais divertida de incluí-los na rotina. "Isso me deixa acabada, mas é o melhor. Em geral, não gosto de cardio, mas esse tipo de cardio é divertido para mim", contou, sobre o rebounding.

Antonela também defende a musculação entre os hábitos que considera importantes para a saúde. Ela chegou a incentivar os próprios pais a incluírem exercícios de força na rotina. "Sempre digo aos meus pais que, por favor, façam um pouco de levantamento de peso, mesmo que seja apenas duas vezes por semana".

Mansão de Messi 1 de 23

Instrutor brasileiro e esportes com os filhos

Parte dos exercícios acontece em uma academia exclusiva para mulheres. Segundo Antonela à Elle, ela participa duas vezes por semana de aulas de FitJam no local, comandadas por um instrutor brasileiro.

"Duas vezes por semana faço aulas de FitJam lá com um instrutor brasileiro; são muito divertidas. É uma maneira de desligar a mente e começar o dia com o pé direito", disse.

Físico de Lionel Messi 1 de 13

Fora da academia, a empresária também encontrou nos esportes uma forma de passar tempo com os filhos. Aos fins de semana, ela costuma fazer aulas de tênis com as crianças. Já durante a semana, aproveita o período em que eles estão na escola para jogar padel com amigas.

À Grazia, ela explicou como começa o dia: "A organização é muito importante para minha família. Acordamos muito cedo, levamos os meninos com o Leo para a escola e eu vou treinar". Depois, segue para reuniões e outros compromissos.

Além da rotina familiar, Antonela trabalha com marcas internacionais e já atuou como embaixadora de empresas como Tiffany & Co., Lancôme, Alo e Adidas.

Alimentação faz parte da rotina da família

Os cuidados com a alimentação também ocupam espaço importante no dia a dia da família Messi. Nas redes sociais, Antonela costuma compartilhar registros de refeições e bebidas como shakes de proteína, bowls de frutas e mate.

Em entrevista à Elle, ela explicou que a preocupação com uma alimentação equilibrada não fica restrita a ela. Segundo Antonela, toda a família segue hábitos semelhantes, inclusive por causa da rotina profissional de Messi.

"Meu marido sempre precisa seguir uma dieta rigorosa por causa do trabalho, então todos em casa temos que comer de forma saudável. Não bebemos álcool, não fumamos e tentamos fazer com que tudo o que compramos seja ecológico ou orgânico", afirmou.