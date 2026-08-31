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Ela já esteve em outro reality da Record, mudou completamente o visual e agora está confirmada em A Fazenda 18; saiba quem é

Influenciadora participou de ‘A Grande Conquista’ em 2023 e volta à Record três anos depois, agora no reality rural

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:47

Adriane Galisteu continua no comando do reality
Adriane Galisteu continua no comando do reality Crédito: Divulgação | Record TV

Stephanie Gomes, filha da ex-modelo e personalidade de televisão Solange Gomes, está confirmada no elenco de "A Fazenda 18". A influenciadora, que já participou de "A Grande Conquista", outro reality da Record, retorna à emissora três anos depois com uma aparência bastante diferente.

Stephanie será anunciada oficialmente como integrante da nova temporada do reality rural apenas na estreia do programa, marcada para 14 de setembro. A informação é do portal LeoDias.

Stephanie Gomes

Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes e a mãe, Solange Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
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Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
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Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
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Stephanie Gomes e a mãe, Solange Gomes por Reprodução/Instagram
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Stephanie Gomes e a mãe, Solange Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes e a mãe, Solange Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes e a mãe, Solange Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes e a mãe, Solange Gomes por Reprodução/Instagram
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Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram

De ‘A Grande Conquista’ para ‘A Fazenda’

Stephanie participou de “A Grande Conquista” em 2023, quando acabou sendo a segunda eliminada da temporada. Ela deixou o programa após disputar a preferência do público com Erick Ricarte e Tiago Dionisio.

A passagem pelo reality foi curta e não permitiu que Stephanie tivesse muito tempo para desenvolver sua trajetória no confinamento. Agora, três anos depois, ela terá uma nova oportunidade de disputar um reality da Record, desta vez em “A Fazenda”.

A participação também coloca Stephanie novamente sob os holofotes por conta da ligação com Solange Gomes, que integrou o elenco de "A Fazenda 13" e ficou marcada pelos embates protagonizados durante a temporada.

Stephanie Gomes: antes e depois

Stephanie Gomes antes, quando participou de A Grande Conquista por Reprodução
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes antes por Reprodução
Stephanie Gomes hoje em dia por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes antes por Reprodução
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes antes por Reprodução
Stephanie Gomes por Reprodução/Instagram
Stephanie Gomes antes por Reprodução
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Stephanie Gomes antes, quando participou de A Grande Conquista por Reprodução

Visual repaginado

Desde sua primeira passagem por um reality da Record, Stephanie também passou por uma transformação na aparência.

A filha de Solange Gomes adotou um visual diferente e realizou procedimentos estéticos ao longo dos últimos anos. Entre eles, estão lipoaspiração, rinomodelação, preenchimento no queixo, abdominoplastia e tratamento nos glúteos.

A mudança faz com que a participação em "A Fazenda 18" apresente ao público uma Stephanie diferente daquela vista em "A Grande Conquista".

Quando estreia A Fazenda 18?

"A Fazenda 18" estreia em 14 de setembro na Record. A nova temporada terá 22 participantes no elenco principal e dois famosos como reservas, segundo informações divulgadas pelo diretor Rodrigo Carelli.

O diretor também afirmou recentemente que a edição terá representatividade entre os participantes, mas não revelou detalhes sobre a composição do elenco antes da estreia.

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Tags:

Record A Fazenda 18 Stephanie Gomes

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