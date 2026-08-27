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Ela viu a água diminuir no sítio, plantou mil árvores para recuperar nascentes e transformou 2 hectares em um sistema agroflorestal que lhe rendeu 5º lugar em ranking do melhor café do ano

Após perceber mudanças na disponibilidade de água, família protege nascentes e transforma parte da propriedade com agrofloresta.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:21

A propriedade reúne entre 15 e 20 nascentes e olhos d’água, segundo a família, que também trabalha na recuperação da vegetação ao redor desses pontos.
A propriedade reúne entre 15 e 20 nascentes e olhos d’água, segundo a família, que também trabalha na recuperação da vegetação ao redor desses pontos. Crédito: Reprodução/Instituto Terra

Quando a água começou a faltar, Flávia Aparecida Lopes Silva e o marido, Cláudio Elias Moraes da Silva, perceberam que o manejo do Sítio Recanto da Mata, em Santa Rita do Itueto, precisava mudar. A propriedade, de 37,32 hectares, passou a proteger nascentes, recuperar áreas de recarga hídrica e ampliar a presença de árvores.

Cerca de mil árvores foram plantadas nas áreas de nascente. Em aproximadamente dois hectares, a família também criou sistemas agroflorestais que juntam café, frutas e espécies nativas. O trabalho ganhou outro reconhecimento em 2025, quando o conilon produzido por Flávia ficou em quinto lugar entre os canéforas do Coffee of the Year.

Proteção das nascentes

A mudança começou depois que a família percebeu que a disponibilidade de água já não permanecia estável em determinadas épocas do ano. Temperaturas mais altas, chuvas irregulares e períodos de estiagem interferiam na rotina da produção agrícola.

Foi então que Flávia e Cláudio passaram a integrar o Terra Doce, programa de desenvolvimento rural sustentável do Instituto Terra. As primeiras ações se concentraram nas nascentes e nos pontos considerados importantes para a recarga de água no terreno.

AMBIENTE MG

A palmeira-juçara, espécie apontada como ameaçada de extinção, também faz parte das áreas de agrofloresta implantadas pela família em Minas Gerais. por Reprodução/Wikimedia Commons
Mais de 30 espécies nativas foram introduzidas no sistema agroflorestal mais recente do Sítio Recanto da Mata, ampliando a diversidade vegetal da propriedade. por Reprodução/Wikimedia Commons
Em aproximadamente dois hectares, café, banana, cacau, graviola e espécies nativas passaram a crescer juntos em sistemas agroflorestais. por Reprodução/Wikimedia Commons
Flávia Aparecida Lopes Silva e Cláudio Elias Moraes da Silva passaram a adotar novas práticas no sítio depois de perceberem mudanças na disponibilidade de água ao longo do ano. por Reprodução/Redes Sociais - Sicoob
O plantio de cerca de mil árvores ajudou a proteger nascentes e áreas de recarga hídrica no Sítio Recanto da Mata, em Santa Rita do Itueto, Minas Gerais. por Reprodução/Redes Sociais - Sicoob
Cerca de 70% da área do Sítio Recanto da Mata permanece coberta por vegetação nativa, contribuindo para a proteção das nascentes e da biodiversidade local. por Reprodução/Redes Sociais - Sicoob
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A palmeira-juçara, espécie apontada como ameaçada de extinção, também faz parte das áreas de agrofloresta implantadas pela família em Minas Gerais. por Reprodução/Wikimedia Commons

O manejo incluiu cercamento, recuperação da vegetação e plantio de aproximadamente mil árvores. A iniciativa se somou à preservação de cerca de 70% da vegetação nativa da propriedade.

A família contabiliza entre 15 e 20 nascentes e olhos d’água no sítio, embora considere possível que existam outros pontos ainda não identificados. Segundo Flávia, alguns locais passaram a apresentar mais água depois que as áreas foram protegidas e a vegetação começou a se recuperar.

Do café à agrofloresta

Com as áreas hídricas protegidas, a família avançou para outro modelo de produção. Aproximadamente dois hectares receberam sistemas agroflorestais, nos quais cultivos agrícolas e espécies florestais ocupam o mesmo espaço.

Café, banana, cacau, graviola, palmeira-pêssego e espécies nativas passaram a dividir a área. Entre elas está a palmeira-juçara, apontada pelo Instituto Terra como ameaçada de extinção.

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No sistema agroflorestal mais recente, mais de 30 espécies nativas foram introduzidas. A proposta manteve o café como principal atividade econômica da família, ao mesmo tempo em que ampliou a diversidade vegetal do sítio.

Café ganhou reconhecimento nacional

Enquanto o manejo ambiental avançava, o café produzido no Sítio Recanto da Mata também ganhou espaço fora de Minas Gerais.

O sítio trabalha com conilon e arábica, duas espécies cultivadas em uma mesma propriedade. Segundo o material de referência, essa combinação é menos comum na região por causa das diferenças de altitude, clima e relevo do leste mineiro.

Mesmo com a diversificação, o café continua sendo a principal atividade econômica da família. Flávia e Cláudio dividem o trabalho cotidiano entre a produção agrícola e os cuidados adotados nas áreas recuperadas.

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Planta Meio Ambiente

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