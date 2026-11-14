EMOCIONANTE

Ele começou servindo mesas e, 15 anos depois, vai comandar cinco hotéis com 1,7 mil quartos: a promoção de funcionário que emocionou Alê Costa, dono da Cacau Show

Cleiton iniciou como garçom em um dos empreendimentos do empresário

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:44

Visita de Alê Costa ao hotel Bendito Cacao Family Resort, em Águas de Lindóia, que oferece imersão completa no mundo do chocolate Crédito: Bendito Cacao Family Resort/Reprodução

Uma surpresa marcou a visita de Alê Costa, fundador e dono da Cacau Show, ao Bendito Cacao Family Resort, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Durante uma passagem pelo hotel na última quinta-feira (12), o empresário anunciou a promoção de um funcionário que trabalha na unidade há 15 anos.

Cleiton começou sua trajetória no empreendimento como garçom e agora assumirá a gerência do resort e de outras quatro unidades da rede. Juntos, os cinco hotéis administrados pelo profissional somam 1.700 quartos.

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Alê compartilhou o momento em seu perfil no Instagram. Segundo o empresário, a visita não tinha como único objetivo acompanhar a montagem da árvore de Natal, mas também reconhecer a trajetória do funcionário e anunciar a nova função.

Como é o resort de Alê Costa?

Localizado em Águas de Lindóia, o Bendito Cacao Family Resort tem decoração inspirada no universo do chocolate, principal produto dos negócios de Alê Costa. A proposta é oferecer uma experiência temática aos hóspedes, com chocolates disponíveis ao longo do dia e cascatas de chocolate durante as refeições.

O empreendimento conta com diferentes categorias de acomodação, incluindo quartos standard, de luxo e temáticos, como Bellas, Bendito Cacao, Chocomonstros e La Creme. Também há suítes superiores e presidenciais.

Entre as opções de lazer, estão um deck com quatro hidromassagens, jacuzzis, áreas de convivência e espaços para atividades esportivas. O resort oferece ainda quadras de tênis, futebol e beach tennis, boliche, sinuca e salão de jogos.

Para as crianças, há kids club, brinquedoteca e playground. Os adultos também podem aproveitar spa, sauna e academia. A hospedagem funciona no sistema de pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar.

Como chegar ao Bendito Cacao Family Resort?

O resort fica na Avenida das Nações Unidas, em Águas de Lindóia. Para quem sai da capital paulista, o percurso costuma levar entre duas horas e meia e três horas, dependendo das condições do trânsito.