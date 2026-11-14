Ele começou servindo mesas e, 15 anos depois, vai comandar cinco hotéis com 1,7 mil quartos: a promoção de funcionário que emocionou Alê Costa, dono da Cacau Show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:44
Uma surpresa marcou a visita de Alê Costa, fundador e dono da Cacau Show, ao Bendito Cacao Family Resort, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Durante uma passagem pelo hotel na última quinta-feira (12), o empresário anunciou a promoção de um funcionário que trabalha na unidade há 15 anos.
Cleiton começou sua trajetória no empreendimento como garçom e agora assumirá a gerência do resort e de outras quatro unidades da rede. Juntos, os cinco hotéis administrados pelo profissional somam 1.700 quartos.
Bendito Cacao Family Resort
Alê compartilhou o momento em seu perfil no Instagram. Segundo o empresário, a visita não tinha como único objetivo acompanhar a montagem da árvore de Natal, mas também reconhecer a trajetória do funcionário e anunciar a nova função.
Como é o resort de Alê Costa?
Localizado em Águas de Lindóia, o Bendito Cacao Family Resort tem decoração inspirada no universo do chocolate, principal produto dos negócios de Alê Costa. A proposta é oferecer uma experiência temática aos hóspedes, com chocolates disponíveis ao longo do dia e cascatas de chocolate durante as refeições.
O empreendimento conta com diferentes categorias de acomodação, incluindo quartos standard, de luxo e temáticos, como Bellas, Bendito Cacao, Chocomonstros e La Creme. Também há suítes superiores e presidenciais.
Entre as opções de lazer, estão um deck com quatro hidromassagens, jacuzzis, áreas de convivência e espaços para atividades esportivas. O resort oferece ainda quadras de tênis, futebol e beach tennis, boliche, sinuca e salão de jogos.
Para as crianças, há kids club, brinquedoteca e playground. Os adultos também podem aproveitar spa, sauna e academia. A hospedagem funciona no sistema de pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar.
Como chegar ao Bendito Cacao Family Resort?
O resort fica na Avenida das Nações Unidas, em Águas de Lindóia. Para quem sai da capital paulista, o percurso costuma levar entre duas horas e meia e três horas, dependendo das condições do trânsito.
Uma das rotas possíveis passa pelas rodovias dos Bandeirantes (SP-348) ou Anhanguera (SP-330), seguindo em direção ao interior. Depois, o motorista pode acessar a Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no sentido Campinas, e continuar pelas estradas que levam ao Circuito das Águas Paulista.