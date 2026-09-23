CINEMA

Ele cruzou 17 países com seu golden em um Fusca rumo ao Alasca: história de Jesse Koz e Shurastey chega ao cinema com Nicolas Prattes

Primeiro teaser do filme inspirado na viagem de Jesse e Shurastey foi divulgado nesta quarta-feira (23); longa estreia em janeiro de 2027

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:21

Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes Crédito: Divulgação

A história de Jesse Koz e seu inseparável golden retriever, Shurastey, vai chegar aos cinemas em 2027. Nesta quarta-feira (23), foi divulgado o primeiro teaser oficial de 'Minha Vida com Shurastey', longa protagonizado por Nicolas Prattes.

Dirigido por Diego Freitas, responsável por filmes como 'Depois do Universo', 'O Segredo de Davi' e 'Caramelo', o filme é inspirado na trajetória que transformou Jesse e Shurastey em fenômenos nas redes sociais.

Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes 1 de 5

A jornada começou em 2017, quando Jesse, então com 24 anos, decidiu deixar o emprego e pegar a estrada ao lado do cachorro. A bordo de um Fusca 1978 batizado de Dodongo, os dois tinham um objetivo ambicioso: atravessar as Américas e chegar ao Alasca.

Ao longo de aproximadamente cinco anos, a dupla passou por 17 países e compartilhou a rotina da viagem com milhões de seguidores. O projeto ganhou ainda mais repercussão pelas adaptações feitas no Fusca, que recebeu estrutura para acompanhar os dois durante a longa aventura.

O teaser apresenta os primeiros momentos dessa jornada e mostra paisagens registradas durante as filmagens em diferentes regiões do Brasil, além de Argentina e Estados Unidos.

Elenco

Nicolas Prattes interpreta Jesse Koz, enquanto Marina Moschen vive Dora, namorada do viajante. João Côrtes interpreta o melhor amigo do protagonista. Para Prattes, o lançamento das primeiras imagens representa um momento especial depois de todo o processo envolvido na produção.

"Ver essas primeiras imagens chegando ao público é muito especial porque esse filme existe para mim de um jeito muito íntimo, nas pesquisas, conversas, nas estradas e em tudo o que a gente viveu durante as filmagens. O teaser começa a dividir um pouco disso com as pessoas", afirmou o ator.

Nicolas também destacou que, apesar da aventura e das paisagens que fazem parte da história, a relação entre Jesse e Shurastey é o centro da narrativa.

"Acho bonito perceber que antes de qualquer coisa é uma história sobre dois grandes companheiros descobrindo o mundo juntos. Tem humor, aventura, afeto, paisagens maravilhosas e uma relação que vai sendo construída quilômetro após quilômetro. Estou muito curioso para ver como o público vai embarcar nessa viagem com a gente", completou.

'Minha Vida com Shurastey' é uma produção da Paris Entretenimento, em coprodução com Warner Bros. Discovery e Paramount Pictures Brasil. A distribuição é da Paris Filmes.

O filme chega aos cinemas em 14 de janeiro de 2027.

A viagem de Jesse e Shurastey

A aventura enfrentou diversos obstáculos ao longo dos anos. Entre eles, estavam os problemas mecânicos do Fusca, que levaram Jesse a iniciar uma reforma no veículo no fim de 2019.

Parte do dinheiro para o reparo foi arrecadada por meio de uma rifa entre os seguidores. A restauração foi realizada em uma oficina de Pachuca de Soto, no México, e terminou em 2020.

O Dodongo também recebeu adaptações para tornar a viagem mais confortável, incluindo espaço para uma barraca, chuveiro e reservatório de água potável.

Naquele período, Jesse chegou a cogitar interromper a viagem por causa das preocupações com a segurança do carro. Depois da reforma, porém, decidiu continuar a aventura com Shurastey.