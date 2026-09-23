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Ele cruzou 17 países com seu golden em um Fusca rumo ao Alasca: história de Jesse Koz e Shurastey chega ao cinema com Nicolas Prattes

Primeiro teaser do filme inspirado na viagem de Jesse e Shurastey foi divulgado nesta quarta-feira (23); longa estreia em janeiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:21

Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes
Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes Crédito: Divulgação

A história de Jesse Koz e seu inseparável golden retriever, Shurastey, vai chegar aos cinemas em 2027. Nesta quarta-feira (23), foi divulgado o primeiro teaser oficial de 'Minha Vida com Shurastey', longa protagonizado por Nicolas Prattes.

Dirigido por Diego Freitas, responsável por filmes como 'Depois do Universo', 'O Segredo de Davi' e 'Caramelo', o filme é inspirado na trajetória que transformou Jesse e Shurastey em fenômenos nas redes sociais.

Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes

Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes por Divulgação
Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes por Divulgação
Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes por Divulgação
Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes por Divulgação
Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes por Divulgação
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Minha Vida com Shurastey, filme estrelado por Nicolas Prattes por Divulgação

A jornada começou em 2017, quando Jesse, então com 24 anos, decidiu deixar o emprego e pegar a estrada ao lado do cachorro. A bordo de um Fusca 1978 batizado de Dodongo, os dois tinham um objetivo ambicioso: atravessar as Américas e chegar ao Alasca.

Ao longo de aproximadamente cinco anos, a dupla passou por 17 países e compartilhou a rotina da viagem com milhões de seguidores. O projeto ganhou ainda mais repercussão pelas adaptações feitas no Fusca, que recebeu estrutura para acompanhar os dois durante a longa aventura.

O teaser apresenta os primeiros momentos dessa jornada e mostra paisagens registradas durante as filmagens em diferentes regiões do Brasil, além de Argentina e Estados Unidos.

Elenco

Nicolas Prattes interpreta Jesse Koz, enquanto Marina Moschen vive Dora, namorada do viajante. João Côrtes interpreta o melhor amigo do protagonista. Para Prattes, o lançamento das primeiras imagens representa um momento especial depois de todo o processo envolvido na produção.

"Ver essas primeiras imagens chegando ao público é muito especial porque esse filme existe para mim de um jeito muito íntimo, nas pesquisas, conversas, nas estradas e em tudo o que a gente viveu durante as filmagens. O teaser começa a dividir um pouco disso com as pessoas", afirmou o ator.

Nicolas também destacou que, apesar da aventura e das paisagens que fazem parte da história, a relação entre Jesse e Shurastey é o centro da narrativa.

"Acho bonito perceber que antes de qualquer coisa é uma história sobre dois grandes companheiros descobrindo o mundo juntos. Tem humor, aventura, afeto, paisagens maravilhosas e uma relação que vai sendo construída quilômetro após quilômetro. Estou muito curioso para ver como o público vai embarcar nessa viagem com a gente", completou.

'Minha Vida com Shurastey' é uma produção da Paris Entretenimento, em coprodução com Warner Bros. Discovery e Paramount Pictures Brasil. A distribuição é da Paris Filmes.

O filme chega aos cinemas em 14 de janeiro de 2027.

A viagem de Jesse e Shurastey

A aventura enfrentou diversos obstáculos ao longo dos anos. Entre eles, estavam os problemas mecânicos do Fusca, que levaram Jesse a iniciar uma reforma no veículo no fim de 2019.

Parte do dinheiro para o reparo foi arrecadada por meio de uma rifa entre os seguidores. A restauração foi realizada em uma oficina de Pachuca de Soto, no México, e terminou em 2020.

O Dodongo também recebeu adaptações para tornar a viagem mais confortável, incluindo espaço para uma barraca, chuveiro e reservatório de água potável.

Naquele período, Jesse chegou a cogitar interromper a viagem por causa das preocupações com a segurança do carro. Depois da reforma, porém, decidiu continuar a aventura com Shurastey.

A viagem terminou de forma trágica em maio de 2022. Jesse e o cachorro morreram após um acidente de trânsito nos Estados Unidos, nas proximidades de Portland. Segundo informações divulgadas na época pela imprensa local, o Fusca perdeu o controle e invadiu a pista contrária antes de bater de frente com outro veículo. O motorista do outro carro sobreviveu.

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Tags:

Cinema Filme Nicolas Prattes Minha Vida com Shurastey

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