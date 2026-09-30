'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:59
Uma história familiar pouco convencional veio à tona durante uma entrevista de Fernanda Lacerda, que ficou conhecida como Mendigata, personagem que interpretou no programa "Pânico". Em participação no podcast "Internetada", no YouTube, a influenciadora revelou que o pai se envolveu com uma fã dela e acabou vivendo uma situação inesperada: a mulher e a então namorada dele engravidaram praticamente na mesma época.
"Meu pai engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo", contou Fernanda, que também participou de "A Fazenda 10".
Fernanda Lacerda
Segundo a influenciadora, a história começou depois de sua passagem pelo reality show da Record, em 2018. O pai foi a uma festa e conheceu uma mulher que acompanhava o trabalho da filha e era fã dela. O encontro, que inicialmente não passava de uma situação casual, acabou se transformando em um envolvimento entre os dois.
A situação ganhou outro desdobramento quando Fernanda descobriu que a fã estava grávida. Ao mesmo tempo, o pai também esperava um filho com a então companheira.
Apesar da configuração pouco usual da família, Fernanda contou que as circunstâncias acabaram sendo incorporadas à convivência entre os parentes. Segundo ela, a relação entre as mulheres também se tornou próxima ao longo do tempo.
"As mães dos meus irmãos viraram parte da minha família", afirmou a influenciadora durante a entrevista.