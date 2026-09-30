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'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai

Influenciadora contou que pai acabou esperando filhos com duas mulheres praticamente na mesma época

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:59

Fernanda Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram

Uma história familiar pouco convencional veio à tona durante uma entrevista de Fernanda Lacerda, que ficou conhecida como Mendigata, personagem que interpretou no programa "Pânico". Em participação no podcast "Internetada", no YouTube, a influenciadora revelou que o pai se envolveu com uma fã dela e acabou vivendo uma situação inesperada: a mulher e a então namorada dele engravidaram praticamente na mesma época.

"Meu pai engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo", contou Fernanda, que também participou de "A Fazenda 10".

Fernanda Lacerda 1 de 33

Segundo a influenciadora, a história começou depois de sua passagem pelo reality show da Record, em 2018. O pai foi a uma festa e conheceu uma mulher que acompanhava o trabalho da filha e era fã dela. O encontro, que inicialmente não passava de uma situação casual, acabou se transformando em um envolvimento entre os dois.

A situação ganhou outro desdobramento quando Fernanda descobriu que a fã estava grávida. Ao mesmo tempo, o pai também esperava um filho com a então companheira.

Apesar da configuração pouco usual da família, Fernanda contou que as circunstâncias acabaram sendo incorporadas à convivência entre os parentes. Segundo ela, a relação entre as mulheres também se tornou próxima ao longo do tempo.