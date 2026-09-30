Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai

Influenciadora contou que pai acabou esperando filhos com duas mulheres praticamente na mesma época

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:59

Fernanda Lacerda
Fernanda Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram

Uma história familiar pouco convencional veio à tona durante uma entrevista de Fernanda Lacerda, que ficou conhecida como Mendigata, personagem que interpretou no programa "Pânico". Em participação no podcast "Internetada", no YouTube, a influenciadora revelou que o pai se envolveu com uma fã dela e acabou vivendo uma situação inesperada: a mulher e a então namorada dele engravidaram praticamente na mesma época.

"Meu pai engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo", contou Fernanda, que também participou de "A Fazenda 10".

Fernanda Lacerda

Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram
1 de 33
Fernanda Lacerda por Reprodução/Instagram

Segundo a influenciadora, a história começou depois de sua passagem pelo reality show da Record, em 2018. O pai foi a uma festa e conheceu uma mulher que acompanhava o trabalho da filha e era fã dela. O encontro, que inicialmente não passava de uma situação casual, acabou se transformando em um envolvimento entre os dois.

A situação ganhou outro desdobramento quando Fernanda descobriu que a fã estava grávida. Ao mesmo tempo, o pai também esperava um filho com a então companheira.

Apesar da configuração pouco usual da família, Fernanda contou que as circunstâncias acabaram sendo incorporadas à convivência entre os parentes. Segundo ela, a relação entre as mulheres também se tornou próxima ao longo do tempo.

"As mães dos meus irmãos viraram parte da minha família", afirmou a influenciadora durante a entrevista.

Leia mais

Imagem - Quem é Chad Lowe? Ator viu casa ser destruída por incêndio antes da morte da filha aos 13 anos

Quem é Chad Lowe? Ator viu casa ser destruída por incêndio antes da morte da filha aos 13 anos

Imagem - Lago, quadras de tênis, campo de futebol e academia: fazenda de Gloria Pires vira condomínio com 489 lotes

Lago, quadras de tênis, campo de futebol e academia: fazenda de Gloria Pires vira condomínio com 489 lotes

Imagem - O que Susana Werner decidiu não vender em Portugal? Mansão tem piscina e jardim de inverno

O que Susana Werner decidiu não vender em Portugal? Mansão tem piscina e jardim de inverno

Tags:

Fernanda Lacerda

Mais recentes

Imagem - Chega de atualizar o celular: 3 signos podem finalmente receber a notícia que tanto esperavam antes de domingo

Chega de atualizar o celular: 3 signos podem finalmente receber a notícia que tanto esperavam antes de domingo
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões
Imagem - Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos

Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos