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Ele pesava 153 kg e sofria com problemas de saúde; mudou de hábitos, eliminou quase 60 kg e agora recebe elogios de famosas

Aos 26 anos, influenciador Yarley deixou para trás uma rotina marcada pelo sedentarismo e hoje pratica diferentes atividades físicas

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:17

Yarley perdeu quase 60 quilos em dois anos Crédito: Reprodução

Há quase três anos, o influenciador Yarley recebeu um alerta que mudou completamente sua relação com o próprio corpo e com a saúde. Aos 23 anos, ele pesava 153 kg, tinha esteatose hepática grau 4, gastrite e outras comorbidades. Até mesmo um dos seus maiores prazeres, dançar, havia se tornado difícil por causa da falta de fôlego. Ou mudava seus hábitos ou corria o risco de não viver muito.

Diante do cenário, Yarley começou uma reeducação alimentar e passou a frequentar a academia diariamente, mesmo sem ter qualquer intimidade com atividades físicas. No primeiro mês, foram 8 kg eliminados. Hoje, o influenciador chegou à marca de 57 kg a menos.

Yarley antes e depois dos 57 quilos perdidos 1 de 34

"Nem sempre foi sobre emagrecer. Foi sobre me conhecer, me cuidar e entender que saúde é um processo diário", contou aos seguidores. Ele também explicou o que o fez tomar a decisão de mudar: "Nunca fui a pessoa da atividade física e o que me fez querer mudar de vida foi porque eu vi que estava numa situação complicada, no fundo do poço".

A transformação foi muito além da balança. Atualmente, Yarley pratica corrida e crossfit. Há pouco mais de um ano, ele também passou pela primeira cirurgia plástica para retirar o excesso de pele na barriga, nos flancos e nas mamas. O influenciador ainda realizou um procedimento no rosto, etapas que compartilha em vídeos publicados nas redes sociais.

Mudança também envolveu saúde mental

No início do processo, Yarley contou à coluna Retratos da Vida, do Extra, que havia se perdido depois de se mudar para São Paulo. "Não sei se estava com depressão ou não, mas antes de iniciar meu processo, eu me larguei, não me olhava no espelho de jeito nenhum", afirmou.

Depois da experiência, Yarley voltou a morar em Fortaleza, onde ficou mais perto da família e deu continuidade à mudança de hábitos.