PERRENGUE

'Ele resolve tudo': Atitude do namorado de Gracyanne Barbosa após vestido arrebentar surpreende web

A musa fitness foi salva pelo parceiro, que usou uma pulseira para consertar a roupa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:41

Vestido de Gracyanne Barbosa arrebentou Crédito: Reprodução|Redes Sociais

A influenciadora Gracyanne Barbosa passou por um perrengue inesperado durante um evento e usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para compartilhar o momento com os seguidores. Aos 42 anos, a musa fitness revelou que o fecho de seu vestido arrebentou antes de entrar no local, deixando a peça sem condições de uso. Sem perder a calma, ela contou com a ajuda do namorado, o empresário e piloto de drift Gabriel Cardoso, que improvisou uma solução rápida para salvar a noite.

Nas imagens, Gracyanne diverte-se ao mostrar que o parceiro resolveu o problema utilizando uma pulseira de acesso ao camarote para amarrar e fechar o tecido do vestido. "Ele resolve TPM, vestido sem fecho e várias coisinhas mais", brincou a influenciadora, arrancando gargalhadas do empresário antes de lhe dar um beijo.