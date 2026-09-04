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'Ele resolve tudo': Atitude do namorado de Gracyanne Barbosa após vestido arrebentar surpreende web

A musa fitness foi salva pelo parceiro, que usou uma pulseira para consertar a roupa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:41

Vestido de Gracyanne Barbosa arrebentou Crédito: Reprodução|Redes Sociais

A influenciadora Gracyanne Barbosa passou por um perrengue inesperado durante um evento e usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para compartilhar o momento com os seguidores. Aos 42 anos, a musa fitness revelou que o fecho de seu vestido arrebentou antes de entrar no local, deixando a peça sem condições de uso. Sem perder a calma, ela contou com a ajuda do namorado, o empresário e piloto de drift Gabriel Cardoso, que improvisou uma solução rápida para salvar a noite.

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Nas imagens, Gracyanne diverte-se ao mostrar que o parceiro resolveu o problema utilizando uma pulseira de acesso ao camarote para amarrar e fechar o tecido do vestido. "Ele resolve TPM, vestido sem fecho e várias coisinhas mais", brincou a influenciadora, arrancando gargalhadas do empresário antes de lhe dar um beijo.

O cuidado de Gabriel com a famosa tem chamado atenção do público desde que assumiram o relacionamento no início do ano, após passarem o Réveillon juntos, sendo este o primeiro romance público da musa desde o fim de seu casamento com o cantor Belo, em abril de 2024. Recentemente, o piloto também demonstrou companheirismo ao cuidar da recuperação da namorada após uma lesão no joelho, ajudando inclusive em sessões de drenagem e no suporte aos bastidores de sua estreia na nova temporada do Dança dos Famosos.

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Gracyanne Barbosa Gracyanne Barbosa E Gabriel Cardoso

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