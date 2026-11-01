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Elefantinhos e girafas órfãos viajam de avião no colo de piloto, recebem mamadeira em voo e imagens revelam como funciona missão de resgate de filhotes

Imagens compartilhadas por Roan Carr-Hartley mostram passageiros inusitados a bordo e revelam como aviões ajudam equipes a socorrer animais selvagens

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 21:21

Filhotes viajam na cabine ao lado de Roan Carr-Hartley; em outra cena, o piloto oferece mamadeira a um pequeno antílope
Filhotes viajam na cabine ao lado de Roan Carr-Hartley; em outra cena, o piloto oferece mamadeira a um pequeno antílope Crédito: Instagram/@roan.carrhartley

No colo do piloto e até acomodados ao lado da janela, filhotes orfãos já dividiram o avião com Roan Carr-Hartley em viagens pelo Quênia. Ele trabalha na Sheldrick Wildlife Trust, organização que resgata e cuida de animais selvagens, ajudando a transportar filhotes até locais onde recebem atendimento médico e especializado.

Em uma publicação feita no instagram em 24 de Outubro, Roan conseguiu reunir imagens de alguns desses passageiros inusitados. Ele aparece ao lado de elefantes, girafas e até de um pequeno antílope. Em momentos captados, os filhotes recebem carinho; em outras tomam mamadeira durante o voo.

O registro amplia o lado afetuoso das viagens, mas cada deslocamento faz parte de uma operação de conservação. Em áreas remotas, a distância até um centro de atendimento pode atrasar os cuidados que um animal precisa

Piloto leva filhotes órfãos de elefantes, girafas e antílopes em voos de resgate

Filhote de elefante recebe atendimento dentro de uma aeronave durante o transporte por Reprodução
Integrantes da equipe e cães de trabalho aparecem ao lado de uma aeronave em uma operação de campo por Reprodução
Roan Carr-Hartley e a equipe participam do resgate de Pips, uma girafa encontrada sozinha na região de Kaluku por Sheldrick Wildlife Trust
Equipe de resgate acomoda um filhote coberto por mantas para transportá-lo até o local de atendimento por Reprodução
Moradores se reúnem diante de um avião da Sheldrick Wildlife Trust após uma operação de busca na região de Tsavo por Sheldrick Wildlife Trust/ABC News
Roan Carr-Hartley oferece mamadeira a uma girafa jovem durante o período de cuidados por Reprodução
Uma girafa adulta se aproxima de um filhote em um recinto de cuidados por Reprodução
Roan Carr-Hartley aparece no cockpit da aeronave usada em ações de conservação no Quênia por Love Brand & Co
Os irmãos Taru e Roan Carr-Hartley aparecem com um filhote de elefante em um registro de infância por Angela Sheldrick/ABC News
Filhotes viajam na cabine ao lado de Roan Carr-Hartley; em outra cena, o piloto oferece mamadeira a um pequeno antílope por Instagram/@roan.carrhartley
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Filhote de elefante recebe atendimento dentro de uma aeronave durante o transporte por Reprodução

Voos a serviço do resgate

A Sheldrick Wildlife Trust mantém uma unidade aérea que apoia patrulhas, operações de resgate e atendimentos veterinários em regiões extensas do Quênia. Durante voos de observação, pilotos podem localizar animais feridos ou ajudar as equipes a chegar a áreas de difícil acesso. A organização afirma que o suporte aéreo permite mobilizar profissionais e tratar animais que talvez não fossem alcançados por terra.

O avião também pode encurtar trajetos entre local do resgate e um centro especializado Para filhotes órfãos, chegar rapidamente a um espaço protegido significa receber alimento, avaliação veterinária e acompanhamento de tratadores.

A estrutura integra o projeto de resgate e reabilitação da Sheldrick Wildlife Trust, que atende elefantes, rinocerontes e outras espécies. O programa acompanha os animais desde o acolhimento até a reintegração gradual à natureza.

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Do cuidado á vida selvagem

O transporte é apenas o começo de um processo longo. No caso dos elefantes, os filhotes recebem alimentação especializada e atenção contínua de cuidadores. Eles também convivem com outros animais e, quando estão prontos, passam gradualmente para unidades de reintegração em áreas protegidas.

A adaptação não acontece de uma vez. Cada elefante avança no próprio ritmo, de acordo com a idade em que ficou órfão e suas condições. A Sheldrick Wildlife Trust informa que a reintegração pode levar anos, até que o animal consiga se afastar dos tratadores e viver de forma independente.

Assim, as imagens de filhotes aconchegados durante o voo mostram apenas um instante de uma missão maior. Depois da viagem, começa uma outra etapa de trabalho: oferecer segurança e cuidados até que possam se reintegrar a ambientes naturais.

Tags:

Resgate Animais Girafas África Elefante

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