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Eleições de 2026 causam briga generalizada entre famosos e jornalistas da Globo

Críticas à condução de entrevistas e à linha editorial do "Jornal Nacional" foram levadas à direção da emissora; veja quem se envolveu

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:46

César Tralli, apresentador do Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Globo

A cobertura das Eleições de 2026 provocou um mal-estar nos bastidores da Globo. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, jornalistas da emissora levaram à direção do setor reclamações sobre críticas, ironias e piadas feitas por artistas do elenco de entretenimento em relação à condução de entrevistas com políticos e à linha editorial do Jornal Nacional.

As manifestações começaram a ganhar força depois das sabatinas realizadas pela emissora com Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com a publicação, há um clima de incômodo entre os profissionais do jornalismo, que consideram que os posts dos artistas contribuem para criar um ambiente hostil contra a empresa e aumentar os ataques nas redes sociais.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

A Globo permite que os contratados da área de entretenimento expressem publicamente suas opiniões, inclusive políticas. A emissora, porém, solicita que eles não participem de propagandas políticas oficiais de candidatos. Situações consideradas excessivas podem ser avaliadas internamente.

Paulo Vieira questionou sabatina com Flávio Bolsonaro

Um dos casos levados ao conhecimento da direção envolve o humorista Paulo Vieira. Após a sabatina com Flávio Bolsonaro, ele criticou publicamente o tom adotado por César Tralli e Renata Vasconcellos durante a entrevista.

"Ao entrevistar um mentiroso, se não interromper a mentira e dizer a verdade de imediato, vira desserviço. Faltaram muitas interrupções e explicações. Mas não perguntou sobre soberania nacional e tarifaço para Lula por qual motivo?", escreveu o humorista.

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Paulo também publicou outras críticas ao jornalismo da Globo durante a cobertura eleitoral, tanto no Instagram quanto no X, antigo Twitter. Procurado pela coluna desde a manhã de sexta-feira (2), ele não respondeu.

Sergio Guizé também entrou na lista

O ator Sergio Guizé, protagonista de "Êta Mundo Melhor" (2026), também teve uma publicação levada ao conhecimento da direção. Ele repostou uma imagem que questionava os critérios utilizados pelo Jornal Nacional na cobertura de notícias envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro.

Na publicação compartilhada pelo ator, o telejornal era criticado por supostamente dar tratamento diferente aos dois candidatos. O conteúdo questionava a postura de Tralli e Renata diante de casos de corrupção que envolveriam Flávio e de acontecimentos relacionados a Lula.

Guizé não tem contrato fixo com a Globo, mas é um nome frequente nas produções da emissora.

Publicações de Sophie Charlotte e José de Abreu que continham críticas ao Jornal Nacional também foram encaminhadas à direção. Segundo a coluna, jornalistas avaliam que manifestações desse tipo ajudam a alimentar um clima hostil contra a Globo e ampliam a quantidade de ataques recebidos pela empresa nas redes sociais.