Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleições de 2026 causam briga generalizada entre famosos e jornalistas da Globo

Críticas à condução de entrevistas e à linha editorial do "Jornal Nacional" foram levadas à direção da emissora; veja quem se envolveu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:46

César Tralli, apresentador do Jornal Nacional
César Tralli, apresentador do Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Globo

A cobertura das Eleições de 2026 provocou um mal-estar nos bastidores da Globo. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, jornalistas da emissora levaram à direção do setor reclamações sobre críticas, ironias e piadas feitas por artistas do elenco de entretenimento em relação à condução de entrevistas com políticos e à linha editorial do Jornal Nacional.

As manifestações começaram a ganhar força depois das sabatinas realizadas pela emissora com Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com a publicação, há um clima de incômodo entre os profissionais do jornalismo, que consideram que os posts dos artistas contribuem para criar um ambiente hostil contra a empresa e aumentar os ataques nas redes sociais.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

A Globo permite que os contratados da área de entretenimento expressem publicamente suas opiniões, inclusive políticas. A emissora, porém, solicita que eles não participem de propagandas políticas oficiais de candidatos. Situações consideradas excessivas podem ser avaliadas internamente.

Paulo Vieira questionou sabatina com Flávio Bolsonaro

Um dos casos levados ao conhecimento da direção envolve o humorista Paulo Vieira. Após a sabatina com Flávio Bolsonaro, ele criticou publicamente o tom adotado por César Tralli e Renata Vasconcellos durante a entrevista.

"Ao entrevistar um mentiroso, se não interromper a mentira e dizer a verdade de imediato, vira desserviço. Faltaram muitas interrupções e explicações. Mas não perguntou sobre soberania nacional e tarifaço para Lula por qual motivo?", escreveu o humorista.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Paulo também publicou outras críticas ao jornalismo da Globo durante a cobertura eleitoral, tanto no Instagram quanto no X, antigo Twitter. Procurado pela coluna desde a manhã de sexta-feira (2), ele não respondeu.

Sergio Guizé também entrou na lista

O ator Sergio Guizé, protagonista de "Êta Mundo Melhor" (2026), também teve uma publicação levada ao conhecimento da direção. Ele repostou uma imagem que questionava os critérios utilizados pelo Jornal Nacional na cobertura de notícias envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro.

Na publicação compartilhada pelo ator, o telejornal era criticado por supostamente dar tratamento diferente aos dois candidatos. O conteúdo questionava a postura de Tralli e Renata diante de casos de corrupção que envolveriam Flávio e de acontecimentos relacionados a Lula.

Guizé não tem contrato fixo com a Globo, mas é um nome frequente nas produções da emissora.

Publicações de Sophie Charlotte e José de Abreu que continham críticas ao Jornal Nacional também foram encaminhadas à direção. Segundo a coluna, jornalistas avaliam que manifestações desse tipo ajudam a alimentar um clima hostil contra a Globo e ampliam a quantidade de ataques recebidos pela empresa nas redes sociais.

Procurada desde sexta-feira (2), a Globo não comentou o assunto.

Leia mais

Imagem - Cantor é esfaqueado no rosto em ataque com quatro feridos; IMAGENS FORTES

Cantor é esfaqueado no rosto em ataque com quatro feridos; IMAGENS FORTES

Imagem - Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação e desabafa: 'Atendimento médico demorou 1h30 para chegar'

Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação e desabafa: 'Atendimento médico demorou 1h30 para chegar'

Imagem - Mel Maia mostra dia agitado com namorado lutador e revela em quem votou

Mel Maia mostra dia agitado com namorado lutador e revela em quem votou

Mais recentes

Imagem - 'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo

'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo
Imagem - Filha de bilionário, Patrícia Abravanel revela que viveu fase com salário 'humilde'

Filha de bilionário, Patrícia Abravanel revela que viveu fase com salário 'humilde'
Imagem - Chega de se sentir sozinho: 3 signos podem finalmente deixar uma velha solidão para trás hoje (5 de outubro)

Chega de se sentir sozinho: 3 signos podem finalmente deixar uma velha solidão para trás hoje (5 de outubro)