Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elenco de 'Friends' chorou ao redor de caixão de Matthew Perry, revela irmã do ator

Os detalhes da despedida do eterno Chandler Bing constam em novo documentário sobre a trajetória e a morte do comediante

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:31

Após mais de 20 anos, elenco de
Elenco de "Friends" Crédito: Divulgação

Os protagonistas da série “Friends” (1994) se reuniram diante do caixão do colega de elenco Matthew Perry durante o seu funeral, realizado no final de 2023. A revelação foi feita por Mia Perry Bowick, irmã do artista, no documentário “The One About Matthew Perry”, que estreia na próxima terça-feira (27) na Netflix.

A produção de três episódios vai abordar a trajetória, a carreira e a dependência química do intérprete do personagem Chandler Bing. Segundo o Page Six, que teve acesso prévio ao documentário, Mia afirmou que não via os ex-colegas de elenco do irmão havia cerca de duas décadas. "Jennifer Aniston foi a primeira a se aproximar e me dar um abraço apertado. Mas todos fizeram o mesmo", relatou.

O momento foi marcado por emoção. Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, que dividiram o protagonismo da série com Perry, se aproximaram juntos do local de despedida. "Os cinco caminharam até o caixão de mãos dadas e ficaram ao redor dele, chorando", disse.

Friends foi um fenômeno nos anos 90

Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
1 de 6
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação

Durante as homenagens, a irmã de Perry contou ter tido uma reação inusitada ao imaginar como o ator comentaria o próprio velório. "Senti como se ele estivesse atrás do meu ombro direito dizendo: 'Que merda é essa?'", afirmou Mia. "Comecei a rir muito. Pensei: 'Meu Deus, é ele!', me fazendo rir no pior momento possível."

A diretora da produção, Mary Robertson, destacou o depoimento de Mia como um dos momentos mais marcantes do documentário, ressaltando que o episódio reflete o senso de humor característico do ator.

Apesar de prestarem homenagens e comparecerem ao funeral, os cinco atores de “Friends” optaram por não conceder entrevistas para a produção. "Sei que eles amavam Matthew e sofrem com sua perda. Nós os convidamos, mas eles decidiram não participar", explicou Robertson, acrescentando que respeita o momento de luto e a privacidade dos colegas do artista.

Matthew Perry ganhou projeção internacional ao dar vida ao personagem Chandler Bing na comédia "Friends". Ao longo da carreira, o ator falou abertamente sobre seus problemas com o alcoolismo e o uso de drogas, além dos longos e difíceis processos de reabilitação. Ao lançar sua autobiografia em 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (publicada no Brasil como "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível"), o artista reforçou que o objetivo central de expor sua história era ajudar pessoas que enfrentavam o mesmo dilema.

Matthew Perry, ator de Friends

Matthew Perry por Divulgação
Matthew Perry por Redes sociais
Salvador Plasencia, médico acusado por overdose do ator Matthew Perry por Reprodução
Matthew Perry e Lauren Graham por Divulgação
Matthew Perry e Julia Roberts por Série Friends
Matthew Perry, Chandler, de Friends por Reprodução
Mattew e Lisa atuando em Friends por Reprodução
Livro de Matthew Perry está esgotado e terá tiragem extra por Reprodução
1 de 8
Matthew Perry por Divulgação

O artista faleceu em 28 de outubro de 2023, em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. Laudos periciais apontaram que a causa da morte foi um afogamento acidental decorrente dos efeitos agudos do uso de cetamina.

Em maio deste ano, Kenneth Iwamasa, ex-assistente pessoal do artista, foi condenado a cumprir 41 meses de prisão por participação no esquema de distribuição do anestésico que levou à morte do astro. Segundo as investigações, Iwamasa recebia ilegalmente e aplicava a substância no ator mesmo sem ter qualquer formação médica.

No mesmo período, o produtor Erik Fleming, apontado como intermediador na compra das drogas, foi sentenciado a dois anos de prisão e três de liberdade supervisionada. Ele se declarou culpado das acusações de conspiração para distribuir cetamina e de fornecimento da substância com resultado de morte.

Além da dupla, outras três pessoas foram responsabilizadas pela Justiça. Entre elas está Jasveen Sangha, apelidada pelas autoridades como a “Rainha da Cetamina”, acusada de fornecer a droga para personalidades de Hollywood; ela recebeu pena de 15 anos de prisão por ter vendido cerca de 50 frascos da substância ao ator, por meio de Fleming.

O médico Salvador Plasencia, apontado por repassar doses do medicamento, acabou condenado a dois anos e meio de reclusão. Já o médico Mark Chavez, que admitiu ter vendido cetamina, se declarou culpado, teve a licença cassada e cumprirá prisão domiciliar por oito meses, seguidos de três anos de liberdade condicional.

Leia mais

Imagem - Filha de Fátima Bernardes e William Bonner completa 29 anos e ganha declaração do namorado piloto: 'Amor da minha vida'

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner completa 29 anos e ganha declaração do namorado piloto: 'Amor da minha vida'

Imagem - Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying

Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying

Imagem - 'Te amarei para sempre': Viúva de Rick Sollo faz publicação emocionante após 1 mês da morte do cantor

'Te amarei para sempre': Viúva de Rick Sollo faz publicação emocionante após 1 mês da morte do cantor

Tags:

Matthew Perry Friends

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela

Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela
Imagem - Aline Wirley e Igor Rickli fecham parceria com gigante da construção civil e constroem mansão de 850 m² com espaços para música e dança no Rio; veja fotos

Aline Wirley e Igor Rickli fecham parceria com gigante da construção civil e constroem mansão de 850 m² com espaços para música e dança no Rio; veja fotos
Imagem - Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho