POLÊMICA

Elevador emperrado, barraco e famosos: veja tudo o que rolou na festa de aniversário da marca de Virginia Fonseca

Evento, que celebrou cinco anos da marca WEPINK, teve música, perrengue e convidados famosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:23

Festa de Virginia Fonseca teve polêmicas e confusão Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, e sua sócia, Samara Pink, de 33, celebraram em grande estilo os cinco anos de sua marca WEPINK na noite de quarta-feira (9). O evento reuniu várias celebridades em uma festa temática de gala na cor rosa, mas a comemoração acabou virando assunto nas redes sociais devido a uma série de imprevistos e confusões entre os convidados.

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A noite de comemoração começou com Virginia e Samara ficando presas em um elevador a caminho da festa. A influenciadora registrou o momento nos stories do Instagram, mas o susto durou poucos minutos até que o resgate conseguisse abrir as portas do elevador emperrado.

O código de vestimenta exigido para a ocasião gerou dor de cabeça e reclamações de alguns convidados. O ex-Fazenda Rico Melquiades ironizou o fato de a anfitriã ter escolhido um vestido preto enquanto todos os demais deviam usar rosa. O influenciador Carlinhos Maia também desabafou na web ao revelar que precisou mandar um funcionário correr para o shopping de última hora por não ter nenhuma peça na cor exigida em seu armário.

Na pista de dança, Carlinhos Maia celebrou um encontro marcante entre a ex-panicat Nicole Bahls e o humorista Carioca, dupla que marcou época na televisão nos anos 2000. Outro destaque da noite foi a presença da influenciadora Mari Menezes, que relembrou que há cinco anos era apenas uma fã na porta do evento de estreia da marca e, agora, desfilava como convidada de honra.