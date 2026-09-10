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Elevador emperrado, barraco e famosos: veja tudo o que rolou na festa de aniversário da marca de Virginia Fonseca

Evento, que celebrou cinco anos da marca WEPINK, teve música, perrengue e convidados famosos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:23

Festa de Virginia Fonseca teve polêmicas e confusão
Festa de Virginia Fonseca teve polêmicas e confusão Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, e sua sócia, Samara Pink, de 33, celebraram em grande estilo os cinco anos de sua marca WEPINK na noite de quarta-feira (9). O evento reuniu várias celebridades em uma festa temática de gala na cor rosa, mas a comemoração acabou virando assunto nas redes sociais devido a uma série de imprevistos e confusões entre os convidados.

Festa de Virginia Fonseca teve polêmicas e confusão

Virginia ficou presa no elevador na festa de 5 anos da WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia ficou presa no elevador na festa de 5 anos da WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia ficou presa no elevador na festa de 5 anos da WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Virginia fez uma festa de 5 anos WEPINK por Reprodução/Instagram
Festa de Virginia Fonseca teve polêmicas e confusão por Reprodução/Instagram
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Virginia ficou presa no elevador na festa de 5 anos da WEPINK por Reprodução/Instagram

A noite de comemoração começou com Virginia e Samara ficando presas em um elevador a caminho da festa. A influenciadora registrou o momento nos stories do Instagram, mas o susto durou poucos minutos até que o resgate conseguisse abrir as portas do elevador emperrado.

O código de vestimenta exigido para a ocasião gerou dor de cabeça e reclamações de alguns convidados. O ex-Fazenda Rico Melquiades ironizou o fato de a anfitriã ter escolhido um vestido preto enquanto todos os demais deviam usar rosa. O influenciador Carlinhos Maia também desabafou na web ao revelar que precisou mandar um funcionário correr para o shopping de última hora por não ter nenhuma peça na cor exigida em seu armário.

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Na pista de dança, Carlinhos Maia celebrou um encontro marcante entre a ex-panicat Nicole Bahls e o humorista Carioca, dupla que marcou época na televisão nos anos 2000. Outro destaque da noite foi a presença da influenciadora Mari Menezes, que relembrou que há cinco anos era apenas uma fã na porta do evento de estreia da marca e, agora, desfilava como convidada de honra.

Mas nem tudo foi glamour. A jornalista e influenciadora Rainha Matos deixou o local aos prantos após sofrer uma abordagem grosseira de um dos convidados da festa. Segundo seu relato nas redes sociais, o criador de conteúdo a confrontou por causa de postagens críticas feitas em seu perfil.

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Virginia Festa Wepink Virginia Fonseca

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