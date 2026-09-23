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Eliana comove ao recordar ‘pegadinha do bem’ que preparou para Rick; saiba detalhes

Cerimônia foi exibida no programa Eliana, no SBT, em outubro de 2016

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:56

Pegadinha pegou cantor de surpresa
Pegadinha pegou cantor de surpresa Crédito: Reprodução | Instagram

Momentos especiais da carreira de Rick, tem comovido nas redes sociais. A apresentadora Eliana, inclusive, recordou uma surpresa feita pela família do sertanejo em 2016, quando o cantor foi surpreendido com o casamento da filha, Mônica.

O cantor teve a morte confirmada na terça-feira (22), após sofrer um acidente de helicóptero em Santa Catarina na tarde de segunda-feira (21).

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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A cerimônia foi exibida no quadro “Pegadinha do Bem”, no Programa Eliana, no SBT, em outubro de 2016. "Foram tantos abraços e sorrisos. É assim que quero me lembrar de você. Meus mais profundos sentimentos a toda a família. Que Deus conforte o coração de todos, neste momento tão difícil", afirmou a apresentadora.

No dia do casamento da filha, Rick não conteve a emoção ao vê-la vestida de noiva, na cerimônia que teve apresentação do cantor Daniel, grande amigo do sertanejo.

"Que tristeza. Ficam as lembranças. Meus sentimentos", disse uma seguidora. "Choramos juntos", afirmou outro. "Estou com meu coração triste", postou um terceiro.

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Rick Sollo

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