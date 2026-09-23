RECORDAÇÃO

Eliana comove ao recordar ‘pegadinha do bem’ que preparou para Rick; saiba detalhes

Cerimônia foi exibida no programa Eliana, no SBT, em outubro de 2016

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:56

Pegadinha pegou cantor de surpresa Crédito: Reprodução | Instagram

Momentos especiais da carreira de Rick, tem comovido nas redes sociais. A apresentadora Eliana, inclusive, recordou uma surpresa feita pela família do sertanejo em 2016, quando o cantor foi surpreendido com o casamento da filha, Mônica.

O cantor teve a morte confirmada na terça-feira (22), após sofrer um acidente de helicóptero em Santa Catarina na tarde de segunda-feira (21).

Rick Sollo 1 de 4

A cerimônia foi exibida no quadro “Pegadinha do Bem”, no Programa Eliana, no SBT, em outubro de 2016. "Foram tantos abraços e sorrisos. É assim que quero me lembrar de você. Meus mais profundos sentimentos a toda a família. Que Deus conforte o coração de todos, neste momento tão difícil", afirmou a apresentadora.

No dia do casamento da filha, Rick não conteve a emoção ao vê-la vestida de noiva, na cerimônia que teve apresentação do cantor Daniel, grande amigo do sertanejo.