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Eliana revela que caiu em golpe e desabafa: 'Primeira grande decepção da minha vida'

Em entrevista a Thais Fersoza, apresentadora contou como perdeu dinheiro após contratar um suposto serviço

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:38

Eliana Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Eliana, de 54 anos, contou que caiu em um golpe no fim dos anos 1970, quando tinha seis e sete anos e tentava começar a trabalhar na TV. Ela falou sobre o assunto em entrevista ao programa Quem é Você Neste Rolê, apresentado por Thais Fersoza na internet, na estreia da quarta temporada da atração.

Eliana mostra bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo 1 de 12

A história começou quando Eliana passeava com a mãe, Dona Eva, pelo Centro de São Paulo. Na rua, ela recebeu um panfleto que chamava crianças para uma agência de artistas. Como já sabia ler, a menina leu o papel e pediu ajuda. "Dei o panfleto para minha mãe e disse: 'Eu quero ser artista'. Ela me levou para fazer o primeiro teste", lembrou Eliana.

Depois do primeiro teste, os falsos produtores pediram um book com fotos profissionais. Como o pai de Eliana era contra a ideia, por achar que ser artista não era um trabalho sério, Dona Eva resolveu pagar tudo sozinha.

A mãe usou o dinheiro que tinha guardado para contratar um fotógrafo indicado pela própria agência. O problema veio dias depois, quando as duas voltaram para pegar o material e continuar o cadastro. "Quando a gente voltou para pegar o book e levar para a agência, não tinha mais fotógrafo. Quando a gente voltou para a agência, a agência já tinha fechado", contou a apresentadora.

Para Eliana, a agência e o fotógrafo trabalhavam juntos para enganar famílias. "Era tudo um conchavo. Ou seja, foi uma armação para pegar dinheiro de algumas pessoas. Foi a primeira grande decepção da minha vida. Foi muito duro", disse ela na conversa com Thais Fersoza.

Mansão de Eliana 1 de 14

Mesmo depois do susto na infância, Eliana seguiu tentando e construiu uma carreira longa na música e na televisão. Antes de ter seus próprios programas, ela cantou nos grupos As Patotinhas e Banana Split. Foi numa participação com o Banana Split no Qual é a Música? que Silvio Santos notou o jeito dela e a chamou para trabalhar na TV.