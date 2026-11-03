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Eliana Rocha morreu de quê?

Artista tinha 82 anos e ficou conhecida por interpretar Luz Divina na série da Globo; Miguel Falabella anunciou a morte nesta terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 22:00

Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução

A atriz Eliana Rocha, conhecida por interpretar Luz Divina na série Pé na Cova, morreu aos 82 anos nesta terça-feira (3). A causa da morte não foi divulgada até o momento. O anúncio foi feito pelo ator e diretor Miguel Falabella, que trabalhou com a artista no humorístico da TV Globo e em outros projetos.

Em uma homenagem publicada nas redes sociais, Falabella lamentou a perda e destacou o talento e a generosidade da colega. “Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!”, escreveu.

Até a publicação desta matéria, também não havia informações sobre o velório da artista.

Quem foi Eliana Rocha?

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Eliana era formada em Direito e Teatro. Além de atriz, também trabalhou como roteirista e construiu uma longa trajetória nos palcos, com atividades entre as décadas de 1960 e 2016.

Eliana Rocha

Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
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Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução

Em 1974, participou da fundação da Royal Bexiga's Company, grupo teatral criado por jovens artistas recém-formados pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). A companhia também contou com nomes como Jandira Martini e Ney Latorraca.

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Na televisão, estreou em 1990, na novela Meu Bem, Meu Mal. Também participou de produções como Razão de Viver e Marisol, do SBT, e Negócio da China, da Globo.

Seu papel de maior destaque foi Luz Divina, na série Pé na Cova, criada por Miguel Falabella. Seu último trabalho no audiovisual foi em 2019, na produção Eu, a Vó e a Boi, do Globoplay.

Eliana também escreveu dois livros: uma biografia do autor Marcos Caruso e Memórias de um tempo não vivido, obra em que narra a história de sua família.

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