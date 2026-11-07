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Eliana se emociona ao voltar ao SBT e faz pedido: ‘Ele só precisa existir’

Apresentadora voltou à emissora para participação no Teleton

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11:36

Eliana no SBT Crédito: Reprodução

Eliana não escondeu a emoção nesta sexta-feira (6) ao retornar ao SBT para participar do Teleton. Uma das embaixadoras da campanha, a apresentadora celebrou a oportunidade de voltar à atração e destacou a importância de manter vivo o compromisso com a solidariedade.

“Eu quero dizer que é sempre um prazer gigantesco estar aqui. É mais que uma missão. Chegou a hora de me despedir, mas eu jamais vou me despedir da causa. Antes, eu queria agradecer à Globo por fazer parte desse lindo movimento chamado Teleton. Obrigada!”, declarou.

Em Família com Eliana 1 de 12

Durante sua participação, Eliana também reforçou o carinho pela campanha e pelas emissoras e equipes com as quais construiu sua trajetória profissional. “Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família e de todas por onde eu passei e trazer todo esse carinho pelo Teleton”, afirmou.

Emocionada, a apresentadora agradeceu às pessoas que participaram da mobilização e contribuíram com a iniciativa. “Eu saio daqui com o coração cheio de gratidão por cada história que a gente conheceu, cada abraço que a gente deu, cada pessoa que decidiu nos ajudar. Obrigada!”, disse.

Ao encerrar sua participação, Eliana fez um apelo ao público para que continue contribuindo com a campanha e ajudando a AACD a manter seu trabalho.