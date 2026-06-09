Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eliana se emociona e anuncia pausa em seu programa na Globo

Apresentadora anunciou pausa temporária do dominical da Globo e agradeceu ao público durante despedida no encerramento da temporada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:45

Eliana estreou novo programa na Globo e pode faturar até R$ 3 milhões por mês com publicidade
  Crédito: Divulgação/Ju Coutinho

A apresentadora Eliana encerrou neste domingo (7) a primeira temporada do programa Em Família em clima de emoção. A atração deixará temporariamente a grade da TV Globo por causa da cobertura da Copa do Mundo e retornará após o fim da competição.

Nos minutos finais da edição, Eliana aproveitou para agradecer ao público que acompanhou o programa desde a estreia, em março deste ano. A comunicadora também relembrou a importância do projeto em sua trajetória profissional e destacou o carinho recebido ao longo dos últimos meses.

Mansão de Eliana

Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
1 de 14
Mansão de Eliana por Reprodução

Em seu discurso, a apresentadora fez agradecimentos à equipe responsável pela atração e também à família. Emocionada, ela ressaltou a responsabilidade de entrar semanalmente na casa dos brasileiros.

"Eu quero deixar o meu muito obrigada para você aí do outro lado. Entrar na casa de milhões de brasileiros todos os domingos é um privilégio que eu quero que vocês saibam que eu levo muito a sério", afirmou.

Leia mais

Imagem - Globo atualiza estado de jornalista José Roberto Burnier após ataque de pitbull

Globo atualiza estado de jornalista José Roberto Burnier após ataque de pitbull

Imagem - O motivo curioso que fez o doce pé de moleque ganhar esse nome

O motivo curioso que fez o doce pé de moleque ganhar esse nome

Imagem - Ex-chef de Cristiano Ronaldo revela detalhe curioso da dieta que ajuda a explicar seu físico aos 41

Ex-chef de Cristiano Ronaldo revela detalhe curioso da dieta que ajuda a explicar seu físico aos 41

Durante a despedida, Eliana também mandou um recado aos filhos, Manu e Arthur, e confirmou a data de retorno do programa. Segundo ela, o "Em Família" volta à programação da Globo no dia 12 de julho, após o encerramento da Copa do Mundo.

Nova fase na Globo

A pausa temporária acontece em meio à consolidação da carreira de Eliana na emissora. Contratada pela Grupo Globo em junho de 2024, a apresentadora iniciou sua trajetória participando do Saia Justa.

Desde então, ganhou espaço em diferentes projetos do grupo. Entre eles estão o especial Vem Que Tem, voltado para a Black Friday, e o especial de Natal do The Masked Singer Brasil.

O desempenho nos programas abriu caminho para que assumisse o comando da temporada de 2025 do reality musical, reforçando sua posição entre os principais nomes do entretenimento da emissora.

A despedida temporária do "Em Família" repercutiu nas redes sociais, onde fãs elogiaram a emoção da apresentadora e celebraram a volta do programa após o Mundial.

Mais recentes

Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos

João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos
Imagem - Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro

Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro