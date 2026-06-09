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Eliana se emociona e anuncia pausa em seu programa na Globo

Apresentadora anunciou pausa temporária do dominical da Globo e agradeceu ao público durante despedida no encerramento da temporada

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:45

Crédito: Divulgação/Ju Coutinho

A apresentadora Eliana encerrou neste domingo (7) a primeira temporada do programa Em Família em clima de emoção. A atração deixará temporariamente a grade da TV Globo por causa da cobertura da Copa do Mundo e retornará após o fim da competição.

Nos minutos finais da edição, Eliana aproveitou para agradecer ao público que acompanhou o programa desde a estreia, em março deste ano. A comunicadora também relembrou a importância do projeto em sua trajetória profissional e destacou o carinho recebido ao longo dos últimos meses.

Mansão de Eliana 1 de 14

Em seu discurso, a apresentadora fez agradecimentos à equipe responsável pela atração e também à família. Emocionada, ela ressaltou a responsabilidade de entrar semanalmente na casa dos brasileiros.

"Eu quero deixar o meu muito obrigada para você aí do outro lado. Entrar na casa de milhões de brasileiros todos os domingos é um privilégio que eu quero que vocês saibam que eu levo muito a sério", afirmou.

Durante a despedida, Eliana também mandou um recado aos filhos, Manu e Arthur, e confirmou a data de retorno do programa. Segundo ela, o "Em Família" volta à programação da Globo no dia 12 de julho, após o encerramento da Copa do Mundo.

Nova fase na Globo

A pausa temporária acontece em meio à consolidação da carreira de Eliana na emissora. Contratada pela Grupo Globo em junho de 2024, a apresentadora iniciou sua trajetória participando do Saia Justa.

Desde então, ganhou espaço em diferentes projetos do grupo. Entre eles estão o especial Vem Que Tem, voltado para a Black Friday, e o especial de Natal do The Masked Singer Brasil.

O desempenho nos programas abriu caminho para que assumisse o comando da temporada de 2025 do reality musical, reforçando sua posição entre os principais nomes do entretenimento da emissora.