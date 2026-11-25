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Eliezer expõe conflitos com a sogra: ‘Intruso e grosseiro’

Eliezer, Viih Tube e Viviane Di Felice estão no reality ‘Ilhados com a Sogra’

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 19:05

Eliezer explicou que gostaria de ter mais autonomia dentro da própria casa e apontou ainda a influência da sogra na rotina familiar Crédito: Divulgação

Parece que a convivência entre o influenciador Eliezer e a sogra Viviane Di Felice não é das melhores. Os dois e Viih Tube estão na nova temporada do reality "Ilhados com a Sogra".

Na estreia da nova temporada, nesta quarta-feira (25), Eliezer abriu o jogo sobre os atritos familiares com a sogra e revelou que parte do seu incômodo estão na relação de proximidade entre Viih Tube e a mãe.

Casamento de Viih Tube e Eliezer 1 de 41

“O meu BO não é tanto com a sogra, é com a esposa. Elas são muito juntas, unidas. Quando a gente casou e principalmente vieram as crianças, era: mano, peraí, mas eu sou seu marido agora, sua mãe não precisa resolver, agora quem resolve as coisas em casa sou eu ou você”, desabafou Eliezer.

O ex-BBB ainda explicou que, em determinados momentos, acaba se sentindo deslocado diante da sintonia entre as duas. “A relação da Viih e da Viviane é unha e carne. Às vezes eu me sinto um peixe fora d’água”, contou.

Eliezer explicou que gostaria de ter mais autonomia dentro da própria casa e apontou ainda a influência da sogra na rotina familiar como um dos motivos de desconforto. “Talvez o que eu mais queira hoje é autonomia dentro da minha própria casa, porque a minha sogra hoje manda e desmanda lá dentro”.

O que diz a sogra de Eliezer

Em tom bem-humorado Viviane Di Felice fez declarações ao genro e chegou a defini-lo Eliezer como intruso na família. “O Eliz é o intruso na família”, afirmou.

Viviane ainda contou que encontra maneiras de contornar algumas divergências domésticas com o genro, como na hora de comprar itens para a casa. “Às vezes ele não deixa eu comprar o tapete dos banheiros. Aí eu combino com as meninas, passo o cartão e pronto”, relatou.

Por fim, a sogra apontou outra característica de Eliezer que a incomoda: “O Eli é uma pessoa grosseira e isso me incomoda muito”. A mãe de Viih Tube ainda destacou a intimidade que mantém com a filha e contou que é a primeira pessoa a saber dos acontecimentos importantes da vida da influenciadora. “A primeira pessoa pra ela falar sou eu, desde quando ela deu o primeiro beijo na escola até perder a virgindade”, revelou.