MUDANÇAS

Eliezer mostra bate-bate em mansão de R$ 8,5 milhões após atitude de Viih Tube: ‘Fetiche em reforma’

Mansão que já tinha passado por contratempos na reforma, passou por outras intervenções após pedido de Viih Tube

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:59

Viih Tube resolveu fazer mais uma obra em casa que mora com Eliezer Crédito: Reprodução | Instagram

Eliezer mostrou nesta segunda-feira (19) o caos que tomou conta da mansão onde mora com a esposa, Viih Tube, e os filhos, Lua e Ravi.

O que iniciou com uma pequena intervenção no banheiro do casal por causa de um problema recorrente de entupimento resultou em maiores proporções após a influenciadora decidir aproveitar a presença dos profissionais para mexer ainda no quarto do caçula.

Eliezer mostra quebra-quebra em mansão 1 de 3

“Descobri que minha mulher tem fetiche na obra”, brincou o ex-BBB ao publicar uma foto do quarto do filho com a parede quebrada.

Em seguida, ele explicou como a reforma mudou de rumo. “Como eu pedi para resolver o encanamento, ela aproveitou a visita e pediu para quebrar o quarto do caçula”, disse o influenciador.

Antes Eliezer já tinha mostrado o banheiro do casal alagado. A solução foi quebrar parte do local para resolver o problema do encanamento.

No entanto, a propriedade acabou dividindo espaço com as mudanças no quarto de Ravi, que recentemente completou dois anos.

Antes da mudança, Viih Tube e Eliezer realizaram uma grande reforma que durou cerca de um ano e meio e custou aproximadamente R$ 9 milhões. Com 120 m², o imóvel passou a ter 180 m² e ganhou novos ambientes como brinquedoteca, área gourmet, academia, spa, salão de beleza e cinema externo.

A residência gigantesca ainda tem sete suítes, escritório, cinema interno com tecnologia 4D, sauna, sala, cozinha e área de serviço. Entre as intervenções, o casal investiu ainda na construção de um lago ornamental, que custou cerca de R$ 1 milhão, e no paisagismo dos três jardins da propriedade, com um gasto de aproximadamente R$ 400 mil.

A reforma da residência foi conduzida por Eliezer, que é designer de formação e responsável pelas escolhas de revestimentos, acabamentos e pelo desenho de alguns móveis, com o objetivo de preservar a arquitetura original da casa, marcada por uma estrutura metálica, madeira e pedras, elementos que fizeram o casal se apaixonar pelo imóvel.