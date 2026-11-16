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Felipe Sena
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17:59
Eliezer mostrou nesta segunda-feira (19) o caos que tomou conta da mansão onde mora com a esposa, Viih Tube, e os filhos, Lua e Ravi.
O que iniciou com uma pequena intervenção no banheiro do casal por causa de um problema recorrente de entupimento resultou em maiores proporções após a influenciadora decidir aproveitar a presença dos profissionais para mexer ainda no quarto do caçula.
Eliezer mostra quebra-quebra em mansão
“Descobri que minha mulher tem fetiche na obra”, brincou o ex-BBB ao publicar uma foto do quarto do filho com a parede quebrada.
Em seguida, ele explicou como a reforma mudou de rumo. “Como eu pedi para resolver o encanamento, ela aproveitou a visita e pediu para quebrar o quarto do caçula”, disse o influenciador.
Antes Eliezer já tinha mostrado o banheiro do casal alagado. A solução foi quebrar parte do local para resolver o problema do encanamento.
No entanto, a propriedade acabou dividindo espaço com as mudanças no quarto de Ravi, que recentemente completou dois anos.
Antes da mudança, Viih Tube e Eliezer realizaram uma grande reforma que durou cerca de um ano e meio e custou aproximadamente R$ 9 milhões. Com 120 m², o imóvel passou a ter 180 m² e ganhou novos ambientes como brinquedoteca, área gourmet, academia, spa, salão de beleza e cinema externo.
A residência gigantesca ainda tem sete suítes, escritório, cinema interno com tecnologia 4D, sauna, sala, cozinha e área de serviço. Entre as intervenções, o casal investiu ainda na construção de um lago ornamental, que custou cerca de R$ 1 milhão, e no paisagismo dos três jardins da propriedade, com um gasto de aproximadamente R$ 400 mil.
A reforma da residência foi conduzida por Eliezer, que é designer de formação e responsável pelas escolhas de revestimentos, acabamentos e pelo desenho de alguns móveis, com o objetivo de preservar a arquitetura original da casa, marcada por uma estrutura metálica, madeira e pedras, elementos que fizeram o casal se apaixonar pelo imóvel.
As obras ainda passaram por contratempo, como mofo na brinquedoteca, ambiente de 120 m² planejado para os filhos e seus amiguinhos. Na ocasião, Elizer explicou que os móveis tinham sido trocados havia menos de um mês, mas já apresentavam sinais de bolor novamente.