Eliezer queima a boca durante noite de fondue e brinca: 'Sou muito burro'

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 21:21
Uma noite de fondue em família terminou com um pequeno acidente para Eliezer. O influenciador revelou nas redes sociais que queimou a boca durante o encontro que fazia em casa com a mulher, Viih Tube, e amigos no último fim de semana.
O ex-BBB apareceu com o lábio inferior inchado e explicou aos seguidores o que havia acontecido. “Queimei a boca”, contou ao mostrar o machucado.
Casamento de Viih Tube e Eliezer
Depois da preocupação dos fãs, Eliezer detalhou a situação e fez uma brincadeira consigo mesmo ao explicar como acabou se queimando. “Sou muito burro. Fui comer o fondue e coloquei o pauzinho direto na boca e fechei”, relatou.
Apesar do susto, o ferimento não foi grave. O influenciador permaneceu em casa ao lado da família e dos amigos e não indicou ter precisado de atendimento médico por causa da queimadura.
Eliezer e Viih Tube vivem com os filhos, Lua e Ravi, em um condomínio fechado na região metropolitana de São Paulo. Recentemente, os dois também oficializaram a união em uma cerimônia realizada no interior paulista.