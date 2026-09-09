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Eliminação no 'MasterChef Brasil 2026' surpreende jurados, mas público comemora: 'Já foi tarde'

Jurados lamentaram a saída do cozinheiro, mas parte do público comemorou a eliminação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:21

Érick Jacquin ensina a fazer hambúrguer com pão francês
Érick Jacquin ensina a fazer hambúrguer com pão francês Crédito: Reprodução/Youtube

Patric está fora do 'MasterChef Brasil 2026'. O participante foi eliminado na noite desta terça-feira (8), após enfrentar uma prova inspirada nos biomas brasileiros. A despedida surpreendeu Érick Jacquin, que apontava o cozinheiro como um dos nomes que poderiam chegar à final da temporada.

Antes da prova de eliminação, os competidores tiveram 1 hora e 15 minutos para preparar uma codorna acompanhada de molho. Gabriela venceu o desafio, enquanto Patric ficou entre os piores ao lado de Carla e Jesuíno. Os três seguiram para a berlinda.

Participantes do MasterChef Brasil 2026

Matheus por Divulgação
Carla por Divulgação
Aline por Divulgação
Everaldo por Divulgação
Gabriela por Divulgação
Giovanni por Divulgação
Jesuino por Divulgação
Jéssica por Divulgação
Júlia por Divulgação
Larissa por Divulgação
Maria por Divulgação
Marcelo por Divulgação
Maria Eduarda por Divulgação
Nuri por Divulgação
Patric por Divulgação
Taís por Divulgação
Rodrigo por Divulgação
Reinaldo por Divulgação
1 de 18
Matheus por Divulgação

Na etapa seguinte, os participantes precisaram criar pratos inspirados em diferentes biomas brasileiros. Como vencedora da primeira disputa, Gabriela teve a vantagem de distribuir os ingredientes e definir o bioma destinado a cada concorrente. Patric ficou responsável pelo Cerrado.

O cozinheiro decidiu preparar um sorvete de maracujá, mas a execução não agradou aos jurados. Enquanto isso, Carla conseguiu se recuperar do desempenho anterior e venceu a prova. Jéssica e Rodrigo também se destacaram, e Patric acabou eliminado.

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Jacquin se surpreende com eliminação

Érick Jacquin lamentou a saída e revelou que acreditava que Patric chegaria à decisão do reality.

“A gente pode errar, mas não pode se arrepender”, disse o chef durante a despedida. Jacquin ainda afirmou que tinha certeza de que o participante chegaria à final.

Helena Rizzo também elogiou a trajetória de Patric e destacou características como criatividade, dedicação e paixão pela cozinha. “Eu te vejo muito entusiasmado com a cozinha, muito esforçado, muito compenetrado, criativo. Vi muita força e paixão em você”, declarou.

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Público comemora saída de Patric

A reação de parte dos telespectadores foi bem diferente daquela demonstrada pelos jurados. Nas redes sociais, internautas comemoraram a eliminação e criticaram o desempenho do participante ao longo da competição.

Apesar de deixar a disputa pelo prêmio e pela bolsa de estudos no Le Cordon Bleu, Patric afirmou que conseguiu cumprir outro objetivo pessoal. Morando há 12 anos na Austrália, ele contou que a participação no programa também representava uma oportunidade de se reconectar com o Brasil e consigo mesmo.

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