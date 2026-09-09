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Eliminação no 'MasterChef Brasil 2026' surpreende jurados, mas público comemora: 'Já foi tarde'

Jurados lamentaram a saída do cozinheiro, mas parte do público comemorou a eliminação nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:21

Érick Jacquin ensina a fazer hambúrguer com pão francês Crédito: Reprodução/Youtube

Patric está fora do 'MasterChef Brasil 2026'. O participante foi eliminado na noite desta terça-feira (8), após enfrentar uma prova inspirada nos biomas brasileiros. A despedida surpreendeu Érick Jacquin, que apontava o cozinheiro como um dos nomes que poderiam chegar à final da temporada.

Antes da prova de eliminação, os competidores tiveram 1 hora e 15 minutos para preparar uma codorna acompanhada de molho. Gabriela venceu o desafio, enquanto Patric ficou entre os piores ao lado de Carla e Jesuíno. Os três seguiram para a berlinda.

Participantes do MasterChef Brasil 2026 1 de 18

Na etapa seguinte, os participantes precisaram criar pratos inspirados em diferentes biomas brasileiros. Como vencedora da primeira disputa, Gabriela teve a vantagem de distribuir os ingredientes e definir o bioma destinado a cada concorrente. Patric ficou responsável pelo Cerrado.

O cozinheiro decidiu preparar um sorvete de maracujá, mas a execução não agradou aos jurados. Enquanto isso, Carla conseguiu se recuperar do desempenho anterior e venceu a prova. Jéssica e Rodrigo também se destacaram, e Patric acabou eliminado.

Jacquin se surpreende com eliminação

Érick Jacquin lamentou a saída e revelou que acreditava que Patric chegaria à decisão do reality.

“A gente pode errar, mas não pode se arrepender”, disse o chef durante a despedida. Jacquin ainda afirmou que tinha certeza de que o participante chegaria à final.

Helena Rizzo também elogiou a trajetória de Patric e destacou características como criatividade, dedicação e paixão pela cozinha. “Eu te vejo muito entusiasmado com a cozinha, muito esforçado, muito compenetrado, criativo. Vi muita força e paixão em você”, declarou.

Público comemora saída de Patric

A reação de parte dos telespectadores foi bem diferente daquela demonstrada pelos jurados. Nas redes sociais, internautas comemoraram a eliminação e criticaram o desempenho do participante ao longo da competição.